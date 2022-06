La mano negra ¿Jorge Rial sacó a su ex mujer de Telefe?

image.png Romina Pereiro, periodista y nutricionista ex mujer de Jorge Rial.

“Romina Pereiro, la exmujer de Jorge Rial, había anunciado su desembarco en Telefe dos veces por semana para hablar de nutrición. Pero el lunes no la vamos a ver. Yo no hablé con Romina pero sí con Telefe. Me llamaron y me dijeron que no va a estar en el programa”, comenzó explicando De Brito, que agregó: “No debe estar contenta con esta noticia, tenía ganas de volver a trabajar”.