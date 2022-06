El libro, objeto de celebración de la perdurabilidad

No obstante el valor incalculable que encierra cada obra, existe una realidad en la Argentina de hoy, que ensombrece la celebración de la efeméride del libro.

Datos duros

La Feria del Libro de Buenos Aires, celebrada como es usual en el predio ferial en Palermo, fue el escenario también para la presentación del informe anual a la prensa, que mostró una suerte de radiografía 2021, con algunos indicios de recuperación, y una palabra en las conclusiones de editores: incertidumbre.

libros2.jpg La mayoría de las novedades salieron al mercado con una tirada de 1.000 ejemplares. Si se tiene en cuenta que en todo el país hay 1.200 librerías, esto significa menos de 1 ejemplar por cada librería del país.

Con un año anómalo como lo el pandémico 2020, las cifras de 2021 fueron un crecimiento del 24% en las novedades editoriales, datos que comienzan a equipararse con los de 2019:

fueron las ventas institucionales y la edición de instituciones públicas (reforzadas en la emergencia) las que jugaron un papel fundamental en este crecimiento;

hubo un significativo achicamiento en las tiradas de ejemplares que se imprimen en cada edición.

En el sector editorial comercial, la tirada promedio pasó de 2.700 ejemplares en 2016 a 1.700 en 2021.

Un análisis más detallado de las tiradas muestra cómo se acentúa la caída en la producción de la 1ra. tirada: en casi el 40% de las ediciones comerciales, las tiradas no superaron los 600 ejemplares.

La diferencia de tamaños también marca las tiradas: los grandes grupos editoriales hacen tiradas promedio de 4.000 ejemplares, mientras en los sellos pequeños (8 de cada 10 novedades provienen de estas pymes), la tirada promedio es de 1.300. Los 5 grandes grupos editoriales del país concentran el 40% de los ejemplares producidos por el sector comercial.

El 80% de los libros digitales provienen del papel y apenas 20% son “nativos digitales”, concebidas exclusivamente en formato digital.

¿Se lee en Argentina?

Un estudio realizado por la plataforma Busca-Libre determinó que en la región hispana (no está Brasil), en la Argentina, 1 persona lee, en promedio, 5 libros por año.

libros6.jpg Si los datos recabados son veraces, ¿por qué no se nota? ¿Por qué la sociedad no refleja esa supuesta culturización?

Detrás, se ubicaron México con 3 y Colombia con 2.

¿Cuánto gasta cada uno de estos lectores? El resultado volvió a poner a la Argentina en el puesto N°1: el promedio de compra es de US$ 45 pese a que el dólar es tan caro en la Argentina.

El podio lo compartió con Chile que obtuvo la misma cifra pero el dólar es mucho más barato en ese país.

Detrás, Perú con US$ 37; México con US$ 32 y Colombia con US$ 20.

Otro dato que surgió fue que, en Argentina, un 58% de los lectores son mujeres. Y el género más vendido es el de No Ficción.

Si los datos recabados son veraces, ¿por qué no se nota?

¿Por qué las evaluaciones en Prácticas del Lenguaje y en Literatura, en tanto asignaturas curriculares, arrojan resultados deplorables?

¿Por qué pocos adolescentes, jóvenes y adultos logran ‘leer de corrido?

¿Por qué muchos menos logran comprender cuanto leyeron?

¿Por qué en los medios gráficos, televisivos y radiales escasean los comunicadores que hacen correcto uso del idioma, del lenguaje y los lectos?

