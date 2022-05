Susana Giménez vs. Jorge Rial: "Lo voy a dejar en la calle"

image.png El tweet contra Jorge Rial que dio inicio a la pelea.

En su programa Sobredosis de TV, por C5N, Jorge Rial contraatacó a Susana Giménez tras enterarse que lo llevará a juicio. "Ahora me amenaza con un juicio. No tengo ningún problema Susana, vamos a tribunales, no sé por qué, pero vamos. ¿Dónde va a ser el juicio, Susana? Va ser en este país de mierda, en los tribunales de mierda, con la justicia de mierda, porque si es un país de mierda todo es una mierda", lanzó Rial.