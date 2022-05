2 coaliciones destruídas en una Argentina desquiciada

Tener que desmentir cada día las rupturas sólo las convalida. Ni el FdT es un frente ni JxC es una alianza. Fueron lo que ya no son. Tener que informar como una novedad que todos siguen en el mismo buque significa que la tripulación navega en botes salvavidas y chalupas hace tiempo tiempo por el mar de la Argentina desquiciada. Cuando Javier Milei afirma que competirá en el balotaje 2023 realiza esa evaluación: las coaliciones presentes no podrán sostenerse y ocurrirá la fragmentación en una sociedad atomizada por sus fracasos reiterados y la hipocresía de sus líderes que siguen discutiendo tal como si no hubiese 2 dígitos anuales de inflación desde hace 17 años, y con peligro de llegar a 3 dígitos. En el interín le dieron más importancia al aborto, el LGBTQ+, la cuestión de género y ni siquiera hicieron una Ley de Alquileres como la gente. Promovieron Vaca Muerta pero se olvidaron del gasoducto que transporte el gas. Castigan la compraventa de propiedades en dólares estadounidenses pero masacran la moneda propia. Reclaman inversiones privadas pero imponen tributos exorbitantes. No detienen la sangría de pobreza, pauperización y marginalidad y solo ofrecen más planes sociales aunque no se atreven a exigir contrapartidas ni a alentar la creación de trabajo reduciendo los costos efectivos a los empleadores. ¿Cómo tomarlos en serio? Algo de todo eso hay en esta columna de Jorge Asis Digital que presenta la novedad de Mauricio Macri no asumiendo el rol ya de precandidato sino de promotor de Javier Milei. Urgente24 cree que todo muta con una velocidad notable en la Argentina y el Javier Milei de mayo 2022 tiene otras expectativas y ambiciones que el Javier Milei de marzo 2022, y no cree que necesite de un Macri que está desfalleciente en cualquier encuesta. Pero el texto merece leerse antes que comience la cascada de desdoblamientos electorales de las provincias peronistas: