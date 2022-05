Escrachado: Un futbolista apareció en la cama con otra mujer

Y esta mañana (27/5), inesperadamente se filtraron fotos de Andy Carroll junto a otra mujer en la cama.

image.png El futbolista Andy Carroll durmiendo con otra mujer, a dos semanas de casarse.

La imagen dio la vuelta al mundo rápidamente. En ella, Carroll aparece totalmente dormido junto a Taylor Jane Wilkey, encargada de un bar de hotel en Dubai. La foto fue compartida por la propia mujer a través de la red social Snapchat y enviada a sus amigos de Inglaterra, según reveló Infobae.

Pese a la sugestiva imagen en la que ambos parecen estar desnudos, la encargada del bar se defendió y dijo que Andy Carroll no le fue infiel a su mujer.

Fue una fiesta posterior. Todos regresamos a su hotel. Estábamos Andy (Carrol), yo y mi amiga. No me acosté con él, no fue así, éramos tres en la habitación. Fue un día y una noche completos de bebida, habíamos estado en Cove Beach desde las 12, fue un día con mucho alcohol. Andy estaba echando humo, todos estábamos borrachos Fue una fiesta posterior. Todos regresamos a su hotel. Estábamos Andy (Carrol), yo y mi amiga. No me acosté con él, no fue así, éramos tres en la habitación. Fue un día y una noche completos de bebida, habíamos estado en Cove Beach desde las 12, fue un día con mucho alcohol. Andy estaba echando humo, todos estábamos borrachos

Y agregó: "Regresamos a la suite del hotel de Andy (Carroll) y tocamos algo de música y él se metió en la cama y se desmayó. Estuve allí con mi amiga hasta la madrugada y tomé la foto como una broma. Mis compañeros en casa me estaban molestando por la verdad, así que tomé esa foto para reírme y se la envié. No pasó nada sexual. Fue solo un poco de broma".

image.png Andy Carroll y Billi Mucklow están juntos hace diez años y tiene dos hijos juntos.

Andy Carroll jugó se inició como futbolista en Newcastle, pasó por Preston North End, Liverpool, West Ham y ahora milita en el West Bromwich de la segunda división de Inglaterra.

Más contenido en Urgente24:

Llora El Trece: Telefe no le da más ventaja y busca bajarlo

Inflación 100%: "Estás entre hiperrecesión e hiperinflación"

Sergio Urribarri desafía a la Justicia y sigue en la embajada

Masacre de Texas: Murió el esposo de una de las víctimas

Triunfo para Massa: anunciarán la modificación de Ganancias