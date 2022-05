Susana Giménez aprovechó el momento y se desquitó con Rial

No es menor destacar que los dichos de Jorge Rial surgieron a raíz de los polémicos comentarios que realizó Susana Giménez hace algunas semanas, en los que criticó duramente al Gobierno de Alberto Fernández (apoyado por el periodista de espectáculos) y, prácticamente, llamó a una revolución. "Que el pueblo se levante y diga '¡no, basta!', eso me gustaría porque no puedo ver a la gente así", sostuvo la conductora