La Asociación Argentina de Productores Agropecuarios, que participó del encuentro entre la Sociedad Rural, CRA y Federaciones Agrarias y nuclea una parte de los autoconvocados, sostuvo: “AAPA no firmó el documento de la Mesa de Enlace donde se establece un cese de comercialización para el 13 de julio”.

Además, agregaron que desde esa entidad se solicitaron medidas más profundas. Según señalaron desde los autoconvocados, la Mesa de Enlace respondió que no era una asamblea para tomar esas decisiones. “Nos sorprendió que se haya tomado una medida unilateral sin el consentimiento de las bases”, concluyeron desde la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios.

Campaña 2022/2023: Clima, cosecha fina y fertilizantes

Gabriel Delgado es economista agrario, doctor en Finanzas y representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Brasil. Soledad Peuchegaut también es economista, fue asesora del Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba, fue además consultora de la CEPAL, FAO y PROSAP. Ella actualmente es investigadora del INTA.

Ambos elaboraron un informe muy completo para la consultora Equilibra en el que se evaluó la campaña 2022/2023 con todos sus componentes: impuestos, restricciones cambiarias, precios internacionales de granos, combustibles, fertilizantes y el clima:

Si bien en los últimos 15 días se produjeron leves reducciones en los precios del trigo (-4,4%), aún se mantienen en niveles muy atractivos y se espera que permanezcan en valores elevados durante las próximas semanas, considerando que los principales países productores de trigo del hemisferio norte (Estados Unidos, Francia y Rusia) se encuentran atravesando condiciones climáticas adversas y continúan los inconvenientes productivos logísticos para la producción y exportación de granos en Ucrania.

Sin embargo, existen varios factores en el contexto local (climáticos, económicos y políticos) que, aún con estos precios elevados, desincentivan su implantación en la campaña que comienza en Argentina

Luego de graficar el costo en fertilizantes, que aumentó un 100% entre la campaña 2021/2022 y 2022/2023, Delgado y Peuchegaut explicaron que “entre enero y mayo de 2022 se importaron 949 millones de toneladas, un 12,4% menos que en igual período de 2021; pero en valor monetario, estas alcanzaron los US$884 millones, duplicando las del año anterior hasta ese mes (+101,9% i.a.)”.

En ese marco, alertaron que el nuevo súpercepo del BCRA podría provocar una trampa sin salida por exigir superar hasta un 105% lo importado en 2021 y conseguir financiamiento en el exterior:

En el mercado de fertilizantes se paga contra documentos a los proveedores y los montos por barcos, de unos US$40 millones, obligan a los importadores a reunir el dinero necesario para hacer frente al compromiso; además de que las compras se deben hacer con un mínimo de 90 días

En un marco de sequía que complica los campos, Equilibra analizó la tendencia climática del ENSO: “Este continúa en fase NIÑA y, a partir de la información de distintos modelos de pronósticos, continuará bajo esta condición durante lo que resta del invierno con una probabilidad entre 50% y 60%”.

2 datos clave que a la política no le interesa salvo a la hora de facturar:

"En esta campaña fina, en el espacio que estaría dejando el trigo en las zonas más aptas para cultivos de invierno alternativos, la mira está puesta en la cebada. En términos internacionales, se conjuga una serie de factores que favorecen especialmente esta producción para la actual campaña en Argentina: existe un conflicto comercial entre China y Australia, que está haciendo que China se abastezca con más cebada de otros países, como Argentina, en lugar de la de Australia; la producción de cebada de Ucrania caerá al menos 15% respecto de los valores históricos y dicho país continúa con limitaciones logísticas para exportar su producción de granos.

A nivel local, los márgenes brutos de cebada, tanto como único de la campaña como en doble cultivo con soja de segunda, son superiores a los del trigo, considerando las mismas alternativas; el cultivo de cebada, al cosecharse aproximadamente 15 días antes que el de trigo, permite implantar más rápido la soja de segunda. Por otra parte, un factor clave que torna en oportunidad a la cebada, como alternativa al trigo, es que en las zonas de mayor aptitud para este cultivo (sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires) la sequía no es tan pronunciada como en otras zonas y los perfiles de suelo tienen contenidos de agua apropiados para su implantación".

Campaña 2022/2023: Informe completo de la cosecha fina

