Santi Maratea dijo lo que opina la mayoría: Ni CFK ni Macri

Durante la entrevista, Maratea deslizó otras precisiones -su ambición de tener una fundación u organización no gubernamental, no es nueva- y proyectos pero lo que impactó fue su rol de vocero colectivo acerca de lo obvio: ya pasó la fecha de vencimiento de CFK y Macri, sus propuestas no han provocado ninguna mejora a la mayoría de los argentinos; ambos prometieron lo que luego o no pudieron o no quisieron o no supieron concretar, y no merecen nuevas oportunidades. Los empleados en el Estado que piden CFK Presidenta sólo cuidan su estabilidad laboral.

Es obvio que todo esto sucede en el marco del otro estafador de sueños colectivos, Alberto Fernández, aunque en este caso ya se sabe que no hay futuro para él más allá de 2023 y muchísimo esfuerzo tendrá que realizar la comunidad para lograr que llegue hasta entonces.

10 frases:

"Ni Macri ni Cristina representan a la Argentina. Fueron presidentes. Pero después de 4 años... Ya sabemos lo que son los 2. Tampoco nunca voté a ninguno de los 2, entonces tiene sentido que para mí no representen a la Argentina. No la que soñamos." "¿Qué sería institucional, un rol en el Estado, que me paga el Estado a mí? No, no me gusta, no quisiera. No es un país donde los pagos del Estado sean transparentes o no hayan generado grandes conflictos." "El concepto de ñoqui no existe en otros países, y lo primero para ser un ñoqui es que te pague el Estado." "Hay una fantasía de que como Presidente es más fácil tener todas las herramientas para crecer, tirar una idea y que germine y dé frutos." "Soy alguien con un hambre muy genuino de que mejoren las cosas y estoy enamorado de la Argentina, que es mi país. Eso es lo que hace parecer que sería un buen presidente." "Tengo muchas ganas de saber cómo sería el 1er. Mundo de la Argentina, cómo seríamos si fuésemos 1er. Mundo, pero no sé si pasará algún día." "No les creo (a los políticos), me cuesta mucho (...). Los he visto mentir a algunos. Vos también.." “Es más como alguien que me ha decepcionado (por CFK). Nunca ella directamente, pero su imagen pública. Nunca tuve mucha esperanza, pero cuando arrancó era más chico y tenía un discurso bastante integrador, de progreso en comunidad, con la juventud y diversidades, que tiene que ver con eso”. "Con el tío Mauricio tampoco me junto." "Para mí no existe esa polaridad. Conozco cosas sucias de los dos. Lo que pasa con la política es que hay muchas grietas. Cristina tiene una justificación y Macri otra, pero los resultados son muy parecidos: hay un nivel de oscuridad en el país en los últimos años que no es tan fácil como decir es uno o el otro."

---------------------

