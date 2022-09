La mejor noticia para Sergio Massa: que CFK discrepe con él

Los variados problemas judiciales que acumula Cristina Fernández de Kirchner (CFK) no le han impedido, finalmente, incursionar en el tema que más desconoce: la inflación. Con sus posteos, la Vicepresidenta reiteró su ignorancia sobre un fenómeno monetario. Ocurrió algo más grave: con su diagnóstico, CFK le está diciendo a millones de argentinos que la inflación es culpa de los empresarios y no del Estado, algo que no sólo es inverosimil sino un riesgo porque alienta enojos y agresividades que ella, luego de sobrevivir a un intento de asesinato, debería ser la primera persona en evitarlo. Luego, CFK olvida lo que sucedió hace apenas 2 meses: había ánimo de Asamblea Legislativa en la sociedad argentina, muchas apuestas acerca de cuándo estallaba el dólar arriba de $ 400, y ahí fue cuando se hizo tan frecuente una agitación social que terminó en la búsqueda de Sergio Massa para que calmara la tormenta.