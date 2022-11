Alejandro Fantino coquetea con política: ¿El nuevo Canosa?

image.png Canosa afirmó en más de una ocasión su simpatía por Milei.

Cabe destacar que, si bien Canosa siempre desmintió los rumores que aseguraban que se postularía, ella dejó en claro no sólo haber conversado con diferentes funcionarios, sino también que su interés en desembarcar en política a futuro es real. "Yo me animo. De acá al 2023 me animo, pero me recontra prepararía como cuando terminé una etapa de algo y empecé una etapa de otra cosa. Me preparo, estudio y sí", dijo meses atrás.

Pese a esto y a la insistencia del líder de La Libertad Avanza, las negociaciones no quedaron en nada. Y lo cierto es que, si bien oficialmente no hubo declaraciones, la actitud de la conductora no fue muy bien recibida. Es por eso que, con este antecedente, Fantino deberá decidir cómo actuar y definirse por un espacio, y no abrirse a dialogar con todos.

Ahora bien, no todos los antecedentes son negativos. El de Carolina Losada, por el contrario, demuestra que, aún sin tener la masividad de Fantino o de Canosa, un salto a la administración puede resultar exitoso. Eso sí, desde el vamos la senadora se decidió por Juntos por el Cambio.

