En modo campaña, Alejandro Fantino ya coquetea con Larreta

A partir de esto, Rodríguez Larreta aprovechó para criticar al Gobierno Nacional, al que tildó de "totalmente unitario". Por su parte, Fantino coincidió con que en el interior del país, la sensación que prevalece es la de que los burócratas que toman decisiones sobre las provincias pertenecen a la CABA, es decir, desconocen los lugares que administran.

"Lo que te digo no es una opinión, mirá los datos. Los datos de cuánta plata maneja el Gobierno Nacional comparado con las provincias. Y vas a ver que el mayor centralista de la historia es un presidente que vino de Santa Cruz [Néstor Kirchner]. A partir del kirchnerismo se concentraron los recursos en el Gobierno Nacional", agregó el funcionario de Juntos por el Cambio.

No digo que no hagan nunca una ruta en Santa Fe, por ahí hacen alguna. Ahora, se la tenés que venir a mendigar vos al Gobierno Nacional. No digo que no la gasten en la provincia, pero ¿quién decide que ruta se hace en Santa Fe? ¿Y quién debería decidir? El Gobernador de Santa Fe.

"Yo te garantizo que cuando vos seas gobernador de Santa Fe no vas a tener que venir a pedirme las obras", cerró Larreta, con un guiño para Fantino.

