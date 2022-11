COVID-19 y China: "Viene el re contagio pero será más leve"

-No tengo la verdad absoluta. Sí se hicieron muchos estudios y se redactaron documentos pero las conclusiones siguen sin diferentes. Mi percepción personal, leyendo algunos estudios y aplicando mi práctica médica, es que ésto es más biológico. No creo que el hombre pueda manipular todo lo que se dijo que manipuló. Algunos investigadores chinos ya habían advertido acerca del riesgo de un nuevo coronavirus. También Bill Gates había analizado esta cuestión con un grupo prestigioso de estudiosos, poniendo en alerta a la población acerca de la aparición de este tipo de pandemia. Lo que sucedió fue que nadie le hizo caso. El mundo no le creyó... y un día nos despertamos con esta situación y no queremos culpar a nuestra falta de atención.

-¿Y por qué China no compra vacunas Pfizer o Moderna o Johnson o Astra-Zéneca, si es que son más efectivas?

-Entiendo que es un fenómeno geopolítico. Hay una tensión mundial entre China y Occidente, por un lado Taiwan y por el otro la guerra entre Ucrania y Rusia.

-Muchos de quienes padecimos COVID notamos una 1ra. vez más fuerte y una 2da. vez de efectos menos graves, ¿Disminuyó la letalidad de esta enfermedad?

-En realidad esta variante y sus sub-variantes del Omicron son menos tremendas que las originales, una vez que impactan, qué las variantes primigenias. De modo que la enfermedad se manifiesta con una sintomatología más leve, y una letalidad menor. Lo que yo veo es que, de una u otra manera, todos nos vamos a contagiar de estas variantes de Omicron, pero si estamos bien inmunizados tendrá el impacto similar a la influenza, que hoy día consideramos como una simple gripe.

-¿Qué nos espera a partir de este nuevo confinamiento en China?

-El re contagio, pero va a ser una enfermedad leve. Además, la inmunización elimina la posibilidad del desarrollo de una enfermedad muy grave y también morigera la letalidad producto de la enfermedad en su faz aguda. El coronavirus con sus descendientes, Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Delta (B.1.617.2), Omicron (B.1.1.529), mutaciones N501Y, D614G, K417N, son más “inocentes”, pero a la vez, es mucho más difícil de contener en su propagación. Por ello, es un hecho que siga contagiando a la población. Lo que yo digo es que lo que va a venir, a partir de marzo, abril, mayo, es una epidemia de re contagio. En realidad ya hay un estudio importante hecho en Estados Unidos que considera que quienes ya se han contagiado hasta este momento, sufren un re contagio. Dicho estudio arroja que el 18% de la población que se infectó con esta ola, padecen de un re contagio.

-¿Cuánto tiempo más se estará batallando contra el virus?

-El virus ya se está instalando en el ecosistema y una vez instalado, forma parte. Por lo tanto el desarrollo de nuevas vacunas, qué son bivariantes o polivariantes, es de capital importancia.

wuhan.jpeg

-¿Occidente le ganó a Oriente en este tema?

-Sí, pero con reservas, porque en términos de la vida y de la muerte no se puede hablar de ganar o de perder. Occidente lo ha pagado con un altísimo número de muertes, y esto no es poca cosa, y eso estuvo muy relacionado con la conducta que tenemos los occidentales. Lo que debemos poner en la balanza, si algo pudiéramos poner en la balanza del otro lado de la muerte, es que todo esfuerzo es poco para proteger el bien jurídicamente más valioso, que es la vida. Occidente estuvo más despierto, más proactivo a la hora de conseguir y de fabricar vacunas eficientes, importantes, pero también ha habido una resistencia muy grande por el tema de las restricciones, lo cual es obvio porque todos sabemos el costo económico, social, vincular, psicológico que tienen las restricciones, pero todo pesa en la balanza de una pandemia y nadie sale ileso, nadie sale ganador. La humanidad pierde.

-¿Qué nos espera?

-Me parece que viene un pequeño brote cuando termine el verano y aparezca el otoño, pero va a ser menor: tenemos gran parte de la población inmunizada, un 90%, aunque hay algunos que son reticentes a darse las vacunas de refuerzo. Yo no puedo prometerle que no se va a contagiar, pero si puedo prometerle que si hay una buena inmunización no va a terminar en terapia intensiva.

-¿Cómo se estuvo comunicando acerca de la evolución de la pandemia y de la pos pandemia?

-La universidad de Washington acaba de difundir un consenso muy bueno, con respaldo en estudios muy importantes y está diciendo que la manera en que hemos comunicado el fenómeno pandémico muchas veces, no ha sido muy feliz. Porque los que somos médicos estamos acostumbrados a manejar siempre un rango de incertidumbre; cuándo viene un paciente y me cuenta su sintomatología, yo tengo un espectro de enfermedades que pueden presentarse a partir de la sintomatología que él me manifiesta, o sea, estamos acostumbrados a lidiar con la incertidumbre y a encontrar caminos dentro de esa incertidumbre… Pero si uno transmitiera al paciente, que mientras a uno le refieren un síntoma, uno está pensando en un abanico de posibilidades, ninguno del todo veraz, ninguno del todo falaz, eso transmitiría mucha inquietud a la población, porque no está acostumbrada cuando se trata de su propia vida o de la de sus seres queridos, a manejarse con tal grado de incertidumbre.

--------------------------

Más contenido en Urgente24:

Colapsó Punta del Este: Impulsarán cambios en la ciudad

5 restaurantes frente a la Costanera para comer el finde

Trenes Argentinos: Nuevo tren rápido a destino muy demandado

4 barrios de la Argentina entre los mejores de Latinoamérica

2 paseos fuera de lo común para descubrir en Roma