Los acampes y protestas por la falta de alquileres

Guenin considera que “La reunión sin dudas se generó a partir de la presión” que iniciaron los inquilinos hace alrededor de tres meses con acampes de manera simbólica y protestas, donde denuncian la inacción de Instituto Municipal de Tierras y Viviendas.

Sin embargo, pese a que el tema llegó al Consejo municipal, los mismos rechazaron un proyecto para establecer incentivos fiscales para los inmuebles ofrecidos en alquiler permanente (por el voto en contra del oficialismo).

Guenin afirmó que el cuadro de esta situación es muy complejo y una desgravación de impuestos y tasas no será suficiente para promover una mayor oferta, pero resaltó que las condiciones ya no son tan favorables para el alquiler turístico porque “hoy se empezó a ver que hay más oferta que demanda en ese rubro”, lo que por lógica debería generar mayor interés del propietario en volver finalmente a los contratos a largo plazo y reducir considerablemente los precios de alquiler que puedan favorecer también a miles de familias sin vivienda propia y dispuestas a alquilar.

Sin embargo señaló que “la realidad es más amplia” que la oferta de viviendas y departamentos para locación y por esta razón propusieron en la reunión convocar a cooperativas de viviendas para abordar en general la “crisis habitacional”.

Mencionó que el municipio reconoció que existen tierras fiscales “dispersas” de ubicación incierta, pero carece de un plan concreto para incidir desde ahí en el mercado inmobiliario.

El activista habló también sobre que uno de los resultados concretos de la reunión fue la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor “va a gestionar en lo contractual y actuar ante los desalojos irregulares que están sucediendo en la ciudad”, en coordinación con el Poder Judicial. Guenin dijo que harán públicos los datos para que se acerquen los inquilinos que actualmente están sufriendo las amenazas de desalojo.

La reunión fue encabezada por la presidenta del Concejo, actualmente a cargo de la intendencia, Natalia Almonacid, y la jefa de Gabinete municipal, Marcela González Abdala. También participaron por el Ejecutivo el secretario de Ambiente y Desarrollo Humano Claudio Otano y el de Fiscalización Sebastián Rodríguez. El parte de prensa oficial no menciona a la titular del Instituto de Tierras y Viviendas Paula Meira o si estuvieron los concejales oficialistas Carlos Sánchez, Claudia Torres, Gerardo Ávila y Norma Taboada, la Defensora del Pueblo Analía Wolosczuck y la responsable de la Omiduc Sonia Gutkin.

El Ejecutivo citó no solo a Guenin y a otros miembros del Inquilinos Autoconvocados sino también a representantes del Colegio de Martilleros, del Colegio de Abogados, el de Arquitectos y la Cámara de la Construcción.

Según acordaron, en un próximo encuentro serán convocados los legisladores nacionales de Bariloche, Agustín Domingo y Silvina Larraburu. Tal como informó el municipio, el objetivo de las comisiones conformadas será “controlar la oferta de arrendamiento de inmuebles, analizar diferentes incentivos para generar más oferta e inversiones para construir inmuebles de renta permanente y la tan necesaria modificación a la normativa nacional vigente que brinda condiciones poco ventajosas para propietarios e inquilinos”.

¿El descontrol de los alquileres o el descontrol de la inflación?

“El Estado, en sus diferentes niveles, realmente no controla ni hace cumplir la Ley de Alquileres Los deja a los inquilinos a la merced del mercado inmobiliario y de la oferta y demanda, con precios exorbitantes. A su vez, no hay una política activa que garantice el acceso a la vivienda por alquiler”, mencionó en referente de la Federación de Inquilinos Nacional en Neuquén, Federico Prior.

Afirmó que hay lugares, pero “lo que hace el mercado inmobiliario es retirar la oferta para especular con los precios. La otra parte es que Neuquén, como pasa en otras grandes ciudades como Rosario, empieza a tener cada vez edificios de lujo con departamentos vacíos. Esto se ve sobre el corredor Doctor Ramón-Leloir y sectores del centro”, remarcó.

“El único que puede equilibrar la balanza y eso se ve en algunos países europeos, es el Estado. Primero haciendo cumplir la ley, teniendo algún órgano controlador y que haya espacios que defiendan a los inquilinos”, expuso el referente local de la federación de inquilinos.

También manifestó que cada vez son más recurrentes los casos donde se busca esquivar la normativa y entre los principales incumplimientos que detectan, mencionó que se hacen contratos de dos años en vez de tres, los aumentos son semestrales y no anuales y una de las infracciones más preocupantes es “cargarles” las expensas extraordinarias a los inquilinos, cuando estas deben estar a cargo del propietario.

Los alquileres en Neuquén tienen mucha demanda y la oferta no va a la par. Los principales referentes inmobiliarios sostienen que la Ley 27.551 ocasionó que haya propietarios que dejen de ofrecer sus inmuebles para alquiler y que en cambio lo pongan a la venta. Desde el Estado la regulación es casi nula y todo este combo lleva a los precios elevados.

Si tenemos en cuenta la inestabilidad económica de un país, más una ley que no se respeta ni se regula, más que los salarios están por los suelos, llegamos a la conclusión de que en Argentina es imposible alquilar una propiedad.

Desde la Federación de Inquilinos de Neuquén, Federico Prior apuntó a la ausencia del Estado. “No hay alguna medida que intime a poner de alguna manera las viviendas en alquiler, como sí pasa en otros lugares”, mencionó. Recordó que hay un proyecto en la Legislatura de Neuquén para que la comisión inmobiliaria la abone solo el propietario, pero que todavía no prosperó en el recinto.

Señaló la situación particular que ocurre en localidades turísticas como por ejemplo Vila La Angostura “porque los propietarios alquilan al turismo y no para viviendas permanentes”. También agregó que hay un proyecto de ordenanza en el destino cordillerano para crear una mesa de articulación municipal, pero que aún no se trató. Prior sostuvo que el control que hace el Gobierno de Neuquén es el de los alquileres turísticos porque “le genera ingresos”, pero no es así en cambio, con las viviendas permanentes.

En Neuquén hay alrededor de 160 mil personas que alquilan, la mayoría en la Capital.

Uno de los referentes del mercado inmobiliario en Neuquén, Guillermo Reybet, aseguró que una de las preocupaciones más inquietantes para los propietarios es “la falta de ajuste”, esto en relación con que la ley de Alquileres establece que solo se pueden actualizar los precios una vez al año. “Hay que imaginarse que es como que te congelen los sueldos por un año”, comparó.

Esto termina provocando que los inquilinos terminen alquilando a “valores que no son económicos en mayor medida, porque por un año no pueden aumentar”. Esto termina provocando que los inquilinos terminen alquilando a “valores que no son económicos en mayor medida, porque por un año no pueden aumentar”.

Ante la consulta sobre si la legislación ocasionó que haya menos oferta en el mercado, resaltó que si se observó que ocurrió en Neuquén aunque en menor medida que en otras ciudades como Buenos Aires. “Es algo que depende mucho de la realidad de cada propietario. Pero hay que tener en cuenta que las expensas subieron en un año un 100% más los impuestos y tener que seguir pagando sin alquilar, no conviene” dijo.

Por último, observó que a Neuquén llega un gran número de familias, hay una fuerte demanda de alquiler pero la disponibilidad es casi nula. “Están prácticamente todos alquilados”.

