Por supuesto, esta no es la primera vez que sucede y así como en los '90 se investigó las privatizaciones y desde el 2003 la mira estuvo puesta sobre la obra pública, se cree ahora que son los planes sociales la forma de hacer caja de un sector importante de la política.

"Desde el año 2001, cuando se implementó el Plan Jefes y Jefas de Hogares, que venimos controlando esto, así también como en otros planes. Hemos encontrado grandes irregularidades", dijo Marijuan.

Tanto al aire de La Red como de Rivadavia, el letrado dijo que se podría pensar en la aplicación Mi Argentina para que los beneficiarios reciban una notificación en sus celulares y no haya intermediarios. También dijo que se podría poner un cepo para retirar el dinero: "Supongamos que con la tarjeta pueden sacar un 20% del dinero en los primeros 10 días pero que puedan comprar lo que quieran por el monto que sea, eso haría que ningún tercero pueda manejar las tarjetas como muchas veces ocurre", dijo luego de que el Polo Obrero y Partido Obrero reconociera que retiene el 2% por beneficiario. Se sospecha que eso se hace a través de los punteros, quienes manejarían las tarjetas y hay quienes sospechan que es más del 2%.

Emilio Pérsico y Fernando Navarro, en la mira

El Movimiento Evita, de Fernando Navarro y Emilio Pérsico, ambos funcionarios nacionales, es el principal espacio beneficiado por el Potenciar Trabajo. Ahora, el presidente Alberto Fernández les otorgó el 30% de la obra pública en el presupuesto 2023.

"La denuncia está dirigida a quienes se hayan inscripto sin estar en condiciones sabiendo que no lo estaba y poniendo al funcionario público y al Estado en una situación de error. Es lo que técnicamente se llama defraudación a la administración pública.

Pero también se tendría que analizar la situación de los funcionarios que tenían todo para controlar y no lo hicieron. No estamos en la época de las cavernas. Argentina tiene el SINTyS y la AFIP.

Esto es corrupción y es mucho dolor porque hay familias que necesitan esta ayuda económica y ahora sufrirían la suspensión", dijo Marijuan.

Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, dijo a La Nación:

Puede haber irregularidades en un Estado que, sabemos, no funciona bien. Pero si hay una embarcación, puede ser un bote; si hay una moto, puede ser de baja cilindrada; si hay gastos en dólares, puede ser para pagar Netflix. Es toda gente pobre, ¿la vamos a transformar en delincuente? Si empezamos a buscar brujas, las vamos a encontrar, aunque el que cometió irregularidades debe ser suspendido. Pero no pueden caer 50.000 justos por diez pecadores Puede haber irregularidades en un Estado que, sabemos, no funciona bien. Pero si hay una embarcación, puede ser un bote; si hay una moto, puede ser de baja cilindrada; si hay gastos en dólares, puede ser para pagar Netflix. Es toda gente pobre, ¿la vamos a transformar en delincuente? Si empezamos a buscar brujas, las vamos a encontrar, aunque el que cometió irregularidades debe ser suspendido. Pero no pueden caer 50.000 justos por diez pecadores

“No se puede dar de baja total un plan sin explicación, eso lo haría (Mauricio) Macri. Hay que escuchar a los beneficiarios y ver qué explicaciones dan”, dijeron cerca de Emilio Pérsico, quien maneja desde la secretaría de Economía Social los planes que quedaron bajo la lupa por numerosas inconsistencias.

Planes sociales con dólares, barcos, yates, aviones y prepagas

Según el periodista Andrés Klipphan, desde Infobae, la investigación preliminar, basada sobre el relevamiento efectuado por la AFIP, realizado sobre el universo de 1.383.279 titulares de ese plan, detectó que:

- 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil, que, según la última actualización, asciende a 57.900 pesos.

- 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.

- 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales.

- 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave,

- 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad.

- 835 pertenecen al régimen simplificado categoría C o superior.

- 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros.

- 209 poseen medicina prepaga o cobertura social.

- 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación

- 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.

- 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.

