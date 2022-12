Francia vs. Inglaterra: Qatar 2022 arderá en 4tos de final

image.png

De un lado del ring, Francia:

Decir que Francia no tuvo problemas sería comenzar el análisis con un pie izquierdo. Lo cierto es que los franceses tuvieron serias dificultadas en la sección defensiva contra una Polonia que aprovecha los espacios abiertos para anotar. Aun así, a los polacos esto no les bastó. La velocidad inhumana –en el buen sentido, por supuesto- de Kylian Mbappe marcó una basta diferencia. Lewandowski apenas se lució. Para el segundo tiempo, Mbappe anotó dos goles y Olivier Giroud agregó un tercero. Si bien Polonia quedó eliminada, no lució para nada triste con la noticia.