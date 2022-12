Kun Agüero: "Lautaro va a ser clave en el Mundial"

image.png El Kun Aguero ganó cada vez más relevancia mediática por su contenido streamer y ahora llegó a ESPN.

"Lautaro va a ser clave en el Mundial. Me hace acordar. A mí me pasó en los Juegos Olímpicos. No la metía, no me salía una. Y en la semifinal con Brasil metí dos. De la nada… De la nada, decís ¿cómo hice? Como delantero, cuánto más pensás en hacer goles, peor es. Es mi experiencia: yo, cuando me obsesionaba, era un desastre”.