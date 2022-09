Interna JxC: el tridente "halcón" para derrotar a Diego Santilli

https://twitter.com/delatorrej/status/1574497910565355592 Estamos construyendo la provincia que se viene. En equipo con @nestorgrindetti y @javierjiguacel trabajamos en un plan de gobierno y políticas públicas para la provincia de Buenos Aires: porque somos bonaerenses y conocemos muy bien el lugar en donde vivimos. pic.twitter.com/8b6MSgmEuA — Joaquín de la Torre (@delatorrej) September 26, 2022

Claro está, que la última parte del Tweet es un palito para Diego Santilli, quien abandonó la vicejefatura de gobierno porteño para posicionarse como precandidato a la gobernación de Bs As en 2023. En esta línea la alianza entre Grindetti, De La Torre e Iguacel está advirtiendo a Santilli que ellos son quienes conocen verdaderamente Bs. As y quienes tienen más experiencia para gobernar en dicha provincia. Los 3 comparten su experiencia en la gestión de un municipio del conurbano. De La Torre fue ex intendente de San Miguel.