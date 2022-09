Interpol en busca del fundador de Terra, la cripto sube 45%

image.png Gráfico: CoinMarketCap

Los fiscales en Seúl aseguraron que la organización internacional emitió una notificación roja para Do Kwon, el último capítulo sin gloria de una estafa de US$ 2 billones en criptomonedas que expuso prácticas extremadamente riesgosas. Los fiscales de Corea del Sur emitieron una orden de arresto para Do Kwon, en parte, porque había “evidencia circunstancial de fuga” desde que se fue a Singapur.