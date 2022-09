Netflix y las docuseries familiares más oscuras del catálogo

En este caso, Netflix redobla la apuesta mostrando Dime quién soy, donde el efecto Rashomon se cuela en la cruenta historia de dos hermanos que vivieron una infancia plagada de abusos. Cuando uno de ellos pierde la memoria, el otro hermano desea volver a evitarle el dolor del pasado omitiendo esa parte en particular de su historia de vida, pero a veces las buenas intenciones no son suficientes para sanar los daños.

Tell Me Who I Am | Official Trailer | Netflix