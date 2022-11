Arde JxC: Néstor Grindetti alienta por Macri 2023 sin PASO

Sin embargo el ala dura del PRO no la tiene fácil. Tal como contó Urgente 24, otro elemento clave en esta discordia amarilla es la falta de dinero de Bullrich para bancarse su candidatura; y la ambigüedad de Mauricio Macri. Según sostuvo el periodista político Beto Valdéz, la líder del PRO “está muy apretada económicamente”.

image.png El ala dura del PRO no la tiene fácil ante la sospecha de falta de dinero de Bullrich para sostener su candidatura por la incredulidad de los empresarios respecto a la ambigüedad política de Macri.

Y argumentó: “Hay serios problemas de cash para armar actos. Es decir hoy es muy difícil si no contás con cajas de estado manejar una campaña electoral a nivel nacional. Es muy complicado. No tenes cajas, no te llegan los aportes privados”.

En esa línea, se sospecha que no llega la solventación, porque Macri ingenuamente, en su indecisión y coqueteo, estaría auto boicoteando su campaña o la de Patricia. En otras palabras, los empresarios temen que Macri baje a Bullrich y, en su ambición de poder, asuma la precandidatura y por ello no invertirían en la titular del PRO. De todas maneras, todo a esta altura es muy incierto.

“No porque Patricia no sea del gusto de muchos sectores del círculo rojo si no porque el club atlético Patricia Bullrich es de pretemporada... y que después aparezca el club atlético Mauricio Macri y se lleve los jugadores. Entonces ese elemento termina conspirando contra aquel que quiere aportar. Porque dice che le pongo a Patricia pero después aparece Mauricio”, explicó Valdéz.

Tras ese rumor, Grindetti, quién podría tranquilamente representar el pensamiento de Macri, en la entrevista defendió la posible candidatura de Macri y pidió de esa forma que no haya PASO en el PRO, pero sí en JxC.

“Si Mauricio decidiera ir por el segundo tiempo, aspiro a que dentro del PRO se llegue a un acuerdo. Después, si el radicalismo desea poner un candidato ahí sí es lógico que haya interna. Desde el PRO, me parece que si Mauricio decide dar el paso merece que todos lo acompañemos para que nuestro candidato sea él”.

Consultado si Larreta aceptaría o apoyaría la candidatura de Macri sin PASO, con cierto optimismo excluyente, expresó que se pondrán “de acuerdo”. “ Hace 20 años que estamos todos juntos y siempre nos hemos puesto de acuerdo, por lo tanto aspiro a que vuelva a ser así. Veremos cómo son las definiciones en función del peso de cada uno, habrá que ver de qué forma nos ponemos de acuerdo y en base a qué criterios”.

Sus dichos podrían encerrar una fuerte presión o castigo de Macri a la aspiración de Larreta por su coqueteo con los radicales Gerardo Morales y Martín Lousteau. Asimismo, instaló la idea, como diversos sectores más duros del PRO, de que Macri nunca se bajó de la candidatura porque nunca se lanzó: “Lo que dijo es que el año que viene se verá y no me parece que esté escondiendo algo”.

Más allá de la aspiración o no de Macri, las encuestas no le resultan muy favorables, sobre todo en el GBA, una importante porcentaje del electorado a nivel nacional. Una encuesta de CB Consultora mostró que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta es el candidato con mejor imagen positiva por dentro y fuera de su espacio mientras que Mauricio Macri con la más baja en los principales municipios del GBA. Larreta había conseguido su imagen más alta positiva en Vicente López con (67,6%) y Macri había alcanzado (53,6%).

Precandidatura en BS.AS

Además, confirmó que quiere ser precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero esto representa nuevas internas con su rivales: Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, (Javier) Iguacel y Diego Santilli.

No obstante, tal como informó Urgente24, en septiembre, de La Torre, Iguacel y Grindetti decidieron unir sus fuerzas (apoyados por Macri y Bullrich) y trabajar en un plan de gobierno común para posicionarse oficialmente como otra alternativa a Diego Santilli en la interna bonaerense, de cara a las elecciones del próximo año. En ese momento se especuló con la idea de la inclusión de Ritondo; las recientes declaraciones del intendente de Lanús lo confirmaron.

https://twitter.com/delatorrej/status/1574497910565355592 Estamos construyendo la provincia que se viene. En equipo con @nestorgrindetti y @javierjiguacel trabajamos en un plan de gobierno y políticas públicas para la provincia de Buenos Aires: porque somos bonaerenses y conocemos muy bien el lugar en donde vivimos. pic.twitter.com/8b6MSgmEuA — Joaquín de la Torre (@delatorrej) September 26, 2022

“No tenemos que poner en riesgo la alianza. ¿Qué hice? Me senté con los eventuales rivales que son Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, (Javier) Iguacel y decidimos trabajamos juntos con los equipos técnicos, tener un solo proyecto y después vamos a explicarle a la gente por qué cada uno cree que lo puede hacer mejor. Yo quiero ser precandidato y trabajo mucho para serlo. Si no me toca, voy a estar acompañando”.

La unión entre los tres, llamémosle “tridente halcón” si se puede, tendría como objetivo frustrar la aspiración del “Colo” Santilli, apoyado por su ex jefe Larreta. Además en ese momento se jactaron de que los 3 comparten su experiencia en la gestión de un municipio del conurbano. “Porque somos bonaerenses y conocemos muy bien el lugar en donde vivimos”, expresaron en tono de chicana a Santilli quien abandonó la vicejefatura de gobierno porteño para posicionarse como precandidato a la gobernación de Bs As en 2023.

En el fin del diálogo con NA, Grindetti volvió a insistir con suspender las PASO en el PRO y llegar a un acuerdo en caso de que Macri lance su candidatura.

“Creo que los del PRO nos tenemos que poner de acuerdo y hay que ir a una PASO contra otros espacios políticos como el radicalismo y la Coalición Cívica. Todos los que queremos ser precandidatos del PRO tenemos la capacidad y las ganas como para que al final del día pongamos ponernos de acuerdo. Ahora, hoy quiero ser yo el precandidato, esta es la verdad”, cerró.

