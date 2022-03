Néstor Grindetti reclamó escuelas sin tapabocas obligatorio

“La comunicación verbal y no verbal es a lo que hay que ponerle más el acento. Porque las expresiones no se notan y los chicos no pueden hablar o leer bien o no se los escucha. Son partes muy valiosas para el desarrollo del aprendizaje”, remarca la senadora.

El protocolo sanitarios dispuesto por el ministerio de Salud provincial marcan la obligatoriedad del uso del tapabocas para los alumnos de escuelas públicas y privadas tanto en nivel primario como secundario, a diferencia del nivel inicial donde es optativo y queda a criterio de la comunidad educativa.

En este sentido, el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, señaló que hasta ahora “no hay ninguna novedad con el uso del barbijo”. Y agregó: “no me meto en las decisiones de otras jurisdicciones, nosotros seguimos con los lineamientos del COFESA”, sostuvo.

PHOTO-2022-03-24-17-36-35.jpg Grindetti pide clases primarias y secundarias con barbijos voluntarios

Un paso antes

El intendente de La Plata, Julio Garro, comunicó la semana pasada que el uso del tapaboca ya no sería obligatorio en el transporte publico decisión que luego extendería a optativo en las dependencias municipales.

Bahía Blanca, se sumó al cambio, al permitir el uso voluntario del barbijo en el transporte público.

“Queda sin efecto el uso obligatorio de elementos que cubran nariz, boca y mentón para ingresar o permanecer en comercios, en dependencias de atención al público y en medios de transporte en el ámbito del partido de Bahía Blanca”, señala el decreto municipal del distrito del sur provincial.

“Esta medida la tomamos con compromiso y responsabilidad en base al alto porcentaje de vacunados y el contexto epidemiológico. Nuestra postura sobre este tema siempre fue clara: es un pedido que planteamos reiteradas veces al Gobierno Provincial, especialmente en las escuelas”, explicó el secretario de gobierno del municipio, Marcos Streitenberger, que comunicó la medida.

El funcionario también sostuvo: “Las clases presenciales no representan un riesgo mayor que el resto de las actividades. El discurso tiene que ser justo y equitativo: no podemos obligar a los chicos a usarlos cuando en distintos actos políticos, institucionales y eventos masivos no se utilizan”.

https://twitter.com/LanusPadres/status/1507108052222324750 *El intendente, Nestor Grindetti se suma a las iniciativas adoptadas por otros jefes comunales para que el uso del tapabocas tanto en el nivel primario como secundario pase de ser obligatorio a optativo.* pic.twitter.com/KRkFYBZlKL — Padres Organizados Lanús (@LanusPadres) March 24, 2022

