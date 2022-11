Fue en Rosario, Santa Fe, donde estuvieron el diputado nacional Francisco Sánchez y el senador nacional Alfredo Cornejo en apoyo a Bullrich. En ese acto predominaron los temas en seguridad, educación, política social, salud y política exterior, promesas que la líder del PRO sostiene que son parte de un programa de Gobierno liderado por ella que cambiaría definitivamente el rumbo de la Argentina. El encuentro pluripartidario, no solo estuvieron Sánchez y Cornejo, sino que habían otros legisaldores como Luciano Laspina y Martín Tetaz.

En ese acto el diputado nacional Francisco Sánchez tuvo un lugar preponderante en el multitudinario encuentro federal de reunión de equipos de trabajo que lidera Bullrich. Sánchez es un legislador atravesado por proyectos y declaraciones polémicas, como avalar la libre portación de armas, pedir la pena de muerte a violadores y entre otras cosas, rechazar la ley del aborto.

Ante unos 1100 asistentes, el pasado jueves el legislador nacional por Neuquén coordinó el panel de Seguridad en el que se dieron lineamientos sobre el plan de trabajo para los cuatro años de gestión nacional.

“Me siento parte activa del equipo que llevará a Patricia a la Casa Rosada. Es un honor poder acompañar este proceso y servir de nexo con los neuquinos y los patagónicos. Tenemos una mirada muy clara de lo que hay que hacer en Neuquén, una idea que surge de la realidad de la provincia y se nutre con sugerencias de personas muy capaces de todo el país”, detalló Sánchez, quien aspira a ser gobernador de su provincia.

A su vez, y respecto al atentado que sufrió la expresidenta el pasado 1ero de septiembre en Recoleta, y por el que Bullrich fue cuestionada por no repudiar el hecho en sus redes sociales y ahora está en la mira porque su mano derecha, el diputado Gerardo Milman, estaría vinculado con el episodio, el diputado por Neuquén no dudó en opinar sobre el caso:

“Ni una novela de las peores puede tener tantos agujeros en el guion. Si quiere preparar el terreno para victimizarse, adelante. Yo no soy parte de esa farsa. Los argentinos no nos creemos más estos relatos preparados para tapar el desastre de este gobierno”, expresó Sánchez.

Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo ¿fórmula presidencial?

Otro que asistió al evento en Rosario fue el senador nacional Alfredo Cornejo, y desde esa aparición juntos se empezó a especular con una posible fórmula presidencial.

Al momento de dar su discurso, Cornejo, que además de sus actividades legislativas también está recorriendo el país con la ex ministra de Seguridad por comités radicales y actividades del PRO, destacó la representación territorial al señalar que “esta convocatoria federal es una primera y excelente señal, ya que este país se tiene que sentir integrado en representar los sectores productivos del interior. Ellos son los que producen buena parte de la riqueza de la Argentina. Hay gente con talento que organiza empresas, que se ordena profesionalmente y crea emprendimientos que muchas veces los gobiernos no han parado de perjudicar”.

Luego fue más contundente al sostener que “lo que se necesita es el coraje político para hacer las transformaciones que la Argentina requiere y también de un discurso que logre interpelar a los ciudadanos, si lo que buscamos realmente es cambiar el modelo productivo y dar un salto de calidad”.

No obstante, Cornejo alertó que más allá de las especulaciones sobre candidaturas que se puedan hacer, por su presencia en el encuentro organizado por Bullrich, “lo cierto es que con Patricia venimos trabajando juntos desde hace tiempo·”, y recordó que incluso durante los primeros meses de pandemia fueron los primeros en oponerse cuando “convirtieron a la Argentina en un gobierno de locos”.

Luego, para cerrar el encuentro, entre otras cosas, Bullrich disparó un contundente mensaje: “no nos van a correr. No vamos a permitir de ninguna manera que nos quieran convencer con que no tenemos salida, ni que ellos nos llevan al progreso porque no existe hoy una familia ni empresa que pueda decir que siente que este es el país es vivible”.