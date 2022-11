FTX nunca podría ser igual a Lehman Brothers

No pida prestado si tiene un negocio de criptomonedas. No use el capital 'eficientemente' y tenga una gran reserva No pida prestado si tiene un negocio de criptomonedas. No use el capital 'eficientemente' y tenga una gran reserva

image.png

Enseñanzas que deja FTX

Al igual que ocurrió con Terra (LUNA) los exchanges no son el mejor lugar -en términos de seguridad- para dejar tus criptos. En esencia, estos rompen con el fundamento principal de las criptomonedas de la descentralización, dejando todo en manos de la plataforma.

Quizás en Argentina es más fácil de verlo por el corralito, donde la plata en el banco era menos segura que en casa, pero estaba ahí porque generaba algún rendimiento, con los exchanges ocurre lo mismo.

Por esto mismo surge la pregunta ¿Cómo hago para tener un activo digital en mi poder cuando estos no son físicos como los billetes y las monedas? La respuesta está en las denominadas billeteras frías -o Cold Wallets- como las Ledger entre otras.

image.png Ejemplo de billetera fría

Todo lo ocurrido con FTX hizo que precisamente el CEO de esta empresa, Pascal Gauthier, salga a hablar sobre la importancia -en términos de seguridad- que tiene dejar las criptomonedas en billeteras frías, haciendo especial hincapié en que:

La gente tiene una razón legítima para preocuparse por la seguridad de sus activos digitales si uno de los intercambios centralizados más grandes del mundo termina en dificultades financieras. Es hora de un reconocimiento honesto de toda la industria sobre la importancia de la custodia de las criptomonedas. La gente tiene una razón legítima para preocuparse por la seguridad de sus activos digitales si uno de los intercambios centralizados más grandes del mundo termina en dificultades financieras. Es hora de un reconocimiento honesto de toda la industria sobre la importancia de la custodia de las criptomonedas.

Las criptomonedas no son el problema, los exchanges si

Por otro lado, hay 2 enseñanzas más que deja el caso FTX y son las relatadas por el ex-secretario del Tesoro americano, Lawrence Summers. Una de ellas está vinculada con la cantidad de contadores forenses para ayudar a detectar problemas a nivel corporativo como nacional, asegurando que hacen falta más. Mientras que la otra lección está referida a que "todo el que maneje las finanzas" deberían verse obligadas a tomarse 1 o 2 semanas libres al año, desconectadas al 100% con el trabajo. Al hacer esto, los ejecutivos involucrados en crímenes financieros perderían la posibilidad de monitorear constantemente sus posiciones y mantener el fraude en secreto.

El motivo por el FTX nunca podría ser igual a Lehman Brothers es obvio, el banco nunca puso en duda el sistema bancario, la plataforma de Sam Bankman-Fried sí. Mientras, Lehman Brothers hizo temblar a todo el sistema financiero, FTX ni cerca.

Pensiones canadienses en alerta

En otro sentido, de entre todos los problemas que produjo FTX, se encuentra uno especialmente particular que está relacionado con los fondos de pensiones de Canadá. De acuerdo con un artículo de Reuters, Ontario Teachers’ Pension Plan -OTTP-, llevaba una inversión en el exchange que alcanzaban los US$ 95 millones en FTX Token -el activo digital nativo de la plataforma-. La OTTP es el tercer fondo de pensiones más grande de Canadá, administrando las pensiones de unos 333.000 maestros activos y jubilados en Ontario, y cuenta con más de 242.000 millones de dólares canadienses -unos US$ 181,5 mil millones- de los activos bajo gestión.

Por su parte, La Caisse de Depot et Placement du Quebec -CDPQ-, el segundo fondo de pensiones más grande de Canadá, en su momento, había invertido parte de los fondos en Celsius Network -otro exchange cripto que quebró- a partir del cual, el fondo decidió no volver a invertir en criptomonedas.

