"Si Zelensky quiere negociar, Ucrania no lo acompañará"

-Es así, pero debemos entender que la última contraofensiva masiva de Ucrania sucedió hace 2 meses en septiembre en la provincia de Járkov y ahora esto pasa en la provincia de Jersón, por esto debemos entender que para preparar una operación tan grande hay que tener mucho tiempo. Por eso yo digo que es una cuestión de tiempo el que Ucrania siga recuperando uno a uno sus territorios. Otras zonas en el este y en el sur del país serán también recuperadas; es una cuestión de tiempo.

https://twitter.com/dw_espanol/status/1591510262942662656 No hay luz, ni agua, ni combustible... pero tampoco tropas rusas



"Antes de huir de Jersón, los ocupantes destruyeron toda la infraestructura crítica: comunicaciones, agua, calefacción, electricidad", dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski (lgc)https://t.co/dmku0Tc30X — DW Español (@dw_espanol) November 12, 2022

-Se habla de tres grandes derrotas de Rusia: en la región de Kiev, porque Rusia no pudo tomar la capital sino solamente un aeródromo; Járkov, que mencionaste como la segunda ciudad más habitada, y Jersón (Kherson). En Estados Unidos el jefe de Estado Mayor dijo que los rusos han tenido 100.000 bajas.

-Es así. Esa cifra también la apoya el Ministerio de Defensa de Ucrania y puede ser factible porque analistas rusos también la afirman. Este número dicen que también puede variar porque existe el margen de error. También el presidente Volodymyr Zelensky dijo en su entrevista con CNN que las pérdidas de Ucrania son 9 veces menores a las pérdidas rusas. De ser así, esto demostraría qué Rusia aumenta cada día la apuesta pero no puede avanzar

-Vladimir Putin ha hecho una movilización especial de al menos 300.000 civiles que requieren preparación militar no sólo para el combate sino para manipular un armamento muy sofisticado, ¿Rusia es hoy un tigre de papel?

-En el siglo 21 no se trata de entrenamiento rudo sino de conocimiento de tecnología; la guerra aquí en Ucrania se desarrolla con drones de combate, con artillería propulsada, misiles, aviones, y es imposible ganar una guerra con los recursos de la 2da. Guerra Mundial. Rusia decidió jugar con fuego porque no consideró que su enemigo- en este caso Ucrania- recibiría el apoyo del armamento occidental y la calidad funciona mejor que la cantidad. Ucrania debe demostrar que puede ganarle a un Invasor más fuerte. Es un conflicto asimétrico.

https://twitter.com/descifraguerra/status/1590986849061068800 Rusia destruye el puente Antonovsky de la región de Jersón. Anoche se habría producido la retirada de las tropas rusas a la otra orilla del Dnieper. pic.twitter.com/MpCPGfS2NA — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) November 11, 2022

-Antitanques, antiaéreos, drones turcos, lanzacohetes… Ucrania ha utilizado lo mejor del armamento a su disposición.

-Sí, es un impulso para el mercado de armamentos porque yo recuerdo que era un temor que Ucrania pudiera convertirse en otro Afganistán, pero Ucrania demostró que sabe cómo utilizar los armamentos, cómo ganar terreno y cómo administrar los recursos de una manera bastante exitosa, aunque cada pérdida es una herida enorme. Y esto de la efectividad ucraniana en el manejo del armamento es importante para los proveedores de armamentos, que ahora pueden decir que probaron los insumos en Ucrania, en el campo mismo de batalla y eso tiene su efecto.

-Pero ésto no termina en Jersón / Kherson: falta el Donbas, Donetsk, Zaporiyia, etc. Habrán elaborado una planificación para recuperar estos territorios…

-Es una cuestión de tiempo; ahora ya entramos en el invierno; vamos a ver cuál será la respuesta de Rusia porque ya la inteligencia ucraniana dice que Rusia acumula los misiles en la frontera con Ucrania. Por eso aquí anticipamos nuevos lanzamientos de los misiles y por eso nos llegan estos sistemas antiaéreos de diferentes países: de Francia, de Italia, de España, también de Estados Unidos, de Alemania… que los países europeos hayan mandado armamento a una guerra en Ucrania, es un paso gigante. Porque en Europa siguen la línea pacifista, pero, con la guerra en Ucrania esto dio un giro, porque de alguna manera Europa está participando de esta guerra a favor de Ucrania. Los aliados europeos pueden seguir ahora desde primera fila la configuración de la política en Ucrania.

https://twitter.com/rtvenoticias/status/1579887051788455937 Oleksandr Slyvchuk, analista político ucraniano: "Rusia demuestra que no respeta ninguna regla internacional. Para Moscú el derecho internacional es una broma".#Canal24Horas

https://t.co/OXIRLzFzBS pic.twitter.com/SZiBU09LZf — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 11, 2022

-Contaste acerca de esa técnica de ‘alfombra rusa’, que consistía en tirar artillería muy pesada a mansalva; pero esto también tiene un límite porque vos ya llevas 8, 9, casi 10 meses disparando de esa manera…

Sí. Pero, esa táctica provoca daños, muchos daños en Ucrania. Por ejemplo hoy mismo, en la capital, estamos con permanentes cortes de luz. Esto quiere decir que estamos desconectados del mundo. Cada ataque ruso es una desconexión del mundo, incluso utilizar artillería sobre las ciudades ahora tiene mucho efecto. La mayoría de las ciudades están casi vacías porque la gente se fue, pero las ciudades están dañadas o destruidas. Lo que quiere Rusia es imponer el miedo y el terror sobre el gobierno para que se siente a la mesa de negociación, pero la sociedad ucraniana no apoya esa negociación. Estamos listos a sufrir y si el gobierno de Zelensky comienza negociaciones, la sociedad ucraniana no lo va a aceptar y no lo va a acompañar. Por ese motivo las autoridades en Ucrania tienen una posición bastante clara: seguimos resistiendo contra el invasor ruso porque sólo esto es una garantía para nuestra seguridad futura.

