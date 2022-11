Ya es inevitable la negociación Rusia / USA sobre Ucrania

https://twitter.com/Political_Room/status/1590994199595438081 En su retirada, han surgido confirmaciones visuales de que las fuerzas rusas han volado el puente Antonovsky. pic.twitter.com/6mz5DO9ZK0 — The Political Room (@Political_Room) November 11, 2022

La decepción

En tanto, detrás del conflicto bélico en Europa Oriental han sucedido algunos acontecimientos muy complicados para USA:

La OTAN nunca imaginó que Rusia mantendría el respaldo de OPEP durante el conflicto, y sobreestimó su influencia sobre Arabia Saudita. La OTAN subestimó el vínculo entre Rusia y Türkiye, entre Rusia e Israel, entre Rusia e India, y aún entre Rusia y Corea del Sur. Ni Israel ni Corea del Sur se convirtieron en proveedores bélicos de Ucrania. USA tuvo un grave revés diplomático con India porque creía que siendo China aliado de Rusia, Nueva Delhi respaldaría a Ucrania, o sea un desconocimiento enorme de BRICS, que demostró gran solidez. El conflicto devino en una guerra de Occidente contra Rusia, y nunca en una condena global con lo cual el aislamiento planificado por USA fue un éxito muy relativo. Dentro de la Unión Europea ocurrió una fractura acerca de Rusia, con Hungría y Serbia claramente diferenciadas de las extremistas Polonia y Estonia. Grecia, Noruega, Francia, Alemania, Italia y Austria dudan en mantener la presión sobre Rusia por Ucrania, un país que nunca les mereció confianza y por ese motivo no aprovecharon el impulso del golpe de Estado de 2014.

Por lo tanto, el conflicto bélico no puede continuar porque las fisuras pueden convertirse en grietas en la Alianza Atlántica.

Algo más: el eje sigue siendo el que propuso Elon Musk hace tiempo y provocó la ira de Volodymyr Zelensky, quien en ese momento no tenía la información completa hacia dónde iba el conflicto:

neutralidad de Ucrania -no bases de la OTAN en su territorio-, reconocimiento de Crimea como rusa, nuevos plebiscitos bajo el control de la ONU en los territorios rusófonos, considerando que la creación de las fronteras de Ucrania fue un capricho de la ex URSS.

Neutrales

Sin embargo, a propósito de BRICS vale la pena regresar al chat entre Emma Ashford y Matthew Kroenig:

EA: -Mi punto es que la política de USA hacia Europa, y particularmente Ucrania, es donde vamos a ver la controversia. Y en el lado demócrata del pasillo, hubo la elección de un conjunto de jóvenes, nuevas voces progresistas a la Cámara Baja, que también podrían estar interesadas en una postura más crítica sobre política exterior, en la forma en que sus colegas progresistas, la congresista Alexandria Ocasio- Cortez, Rashida Tlaib e Ilhan Omar ya lo son. Por supuesto, Estados Unidos no es el único lugar donde recientemente hemos visto perder a candidatos como Trump. Desde nuestra última columna, el agitador brasileño Jair Bolsonaro logró perder su campaña de reelección, poniendo al candidato de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, nuevamente en la Presidencia. ¿Crees que esto importará para la política exterior? ¿Deberían los políticos estadounidenses estar contentos o no?

MK: -Es una bolsa mixta. Lula ha prometido detener la deforestación y abordar el cambio climático, lo cual es bueno para la humanidad. Pero también ha sido un campeón del bloque de naciones BRICS, que incluye a Rusia y China. Brasil acaba de demostrar que es una democracia consolidada con su transferencia pacífica del poder; debería actuar como uno en asuntos exteriores uniéndose al mundo libre y abandonando a los estados rebeldes. Sin embargo, no tengo esperanzas de que eso suceda. He estado presentando el mismo caso a mis anfitriones en Indonesia y no he progresado mucho. Ambos países parecen contentos con su postura de no alineados.

EA: -Hay algunas buenas razones para ello, particularmente para los estados que quieren mantener buenas relaciones comerciales con China. Lula también ha apoyado las conversaciones de paz en el conflicto de Ucrania y sugirió, de manera bastante controvertida, que Kiev puede ser tan culpable del conflicto como Moscú. No es probable que adopte una postura más pro-Ucrania que Bolsonaro. Parece poco probable que veamos un cambio sustancial en la política exterior brasileña, a pesar del cambio ideológico en el gobierno.

En definitiva, USA transita cierta soledad y/o decepción en su cruzada contra Rusia, que tiene a Ucrania como pretexto. Vladimir Putin no consiguió el resultado bélico esperado pero Joe Biden no obtuvo la satisfacción diplomática proyectada. ¿Ucrania? Disculpen la honestidad brutal pero... a nadie le importa mucho Ucrania, que tiene una reconstrucción gigantesca por delante y el riesgo de devenir en Estado fallido o en desaparecer como en una partición entre Polonia y Rusia.

El escenario

No fue una casualidad que el mediador más importante en el conflicto, el turco Recep Tayyip Erdogan se apresuró a considerar una "buena noticia" que la Federación Rusa retrocediera en Jersón o Kherson.

Para Ankara, ahora hay una línea delimitada por las márgenes del río Dniépr, que divide claramente Ucrania Oriental de Ucrania Occidental (dato necesario por si hubiera partición final).

Es clave conocer si esto se consolida o realmente Ucrania puede cruzar el Dniépr.

Las tropas rusas tienen una Comandancia única, que demostró tener autoridad en la decisión de reagrupamiento y definición de objetivos esperando el invierno.

Ucrania descansa en la milicia extranjera, en especial polacos, que supera el 40% de los efectivos ucranianos en la línea de combate, según fuentes independientes.

Interesante la decisión de la UE, que asignará a Kíev una suma estimada en 18.000 millones de euros, a varios años, siempre y cuando se fije un programa de pago de esos créditos: son préstamos, no donaciones, y sujetos a auditoría.

El Vaticano

En todas las negociaciones por delante será fundamental el papel de Francisco: Polonia es un país muy católico apostólico romano, y no es el único.

Lituania y Polonia ya dialogan acerca de la posibilidad de recrear la Rezcs Pospolita, 'recuperando' grandes regiones ucranianas para el imperio.

Tema complicado porque la Mancomunidad de Polonia / Lituania fue una monarquía aristocrática federal formada en 1569 por el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania mediante la Unión de Lublin, y existió hasta las sucesivas Particiones de Polonia en 1772, 1793 y 1795.

El Estado cubría Bielorrusia, gran parte de Ucrania, Letonia, Estonia, así como el óblast de Kaliningrado y partes de los óblast de Smolensk y Briansk en Rusia. Psssss.

Lo único en concreto es que Polonia será la base territorial de la OTAN, en regiones fronterizas con Bielorrusia.

Lo bélico

La retirada de las tropas rusas de la margen derecha de la región de Kherson o Jersón cambia de forma bastante significativa la situación estratégica-operativa a corto y medio plazo.

La estabilización de la línea del frente a lo largo de los tramos inferiores del Dniéper libera importantes agrupaciones de fuerzas tanto de Ucrania como de Rusia, que antes participaban en el enfrentamiento por la cabeza de puente de Kherson o Jersón.

El estado de ambas fuerzas no es el mejor: la mayoría de las tropas rusas estacionadas en la región de Kherson o Jersón no han rotado desde febrero y necesitan descansar. Las tropas ucranianas, que han estado tratando de abrirse paso hdurante mucho tiempo, también sufrieron grandes pérdidas y necesitan recomponerse.

Ucrania, en principio, no tiene la intención de realizar hostilidades directas en el territorio de Rusia. Lo más probable es que la prohibición la introdujera USA y la lógica aquí es bastante obvia cuando está empujando a Zelensky a una tregua con Rusia.

Desde un punto de vista militar, un intento de invadir territorio ruso dentro de las fronteras de 1991 eliminaría una gran cantidad de restricciones que tiene el liderazgo político-militar ruso y conduciría a una escalada incontrolada, que Estados Unidos debe evitar.

En una entrevista con CNN, del 10/11, pero grabada antes del anuncio del Ministerio de Defensa ruso sobre el retiro de las tropas de Kherson o Jersón, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no descartó sostener conversaciones de paz con su homólogo en Moscú:

“Yo no cerré la puerta. Dije, 'Estaremos listos para hablar con Rusia, pero con otra Rusia, una que esté verdaderamente lista para la paz' (...)."

sullivan hillary.jpg Si bien Jake Sullivan es presentado como un promocionado por Joe Biden, su origen es junto a Hillary Clinton.

Según el canal NBC News, la Casa Blanca exploró el terreno sobre una posible solución diplomática al conflicto: Jake Sullivan, asesor presidencial estadounidense en materia de seguridad, voló a Kiev en una visita que no fue cubierta por los medios de comunicación, para reunirse con Zelensky.

Según The Wall Street Journal, él mantuvo ya negociaciones secretas con el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, y el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev.

El 10/11, en una sesión informativa para periodistas, hubo una pregunta específica si USA estaba presionando a Ucrania para que negociara con Rusia.

“No presionamos a Ucrania, no insistimos en nada. Lo que hacemos es asesorar como socios y mostrar nuestro apoyo”, dijo Sullivan.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado:

Los ucranianos han dejado claro que esta guerra terminará en la mesa de negociaciones. Los rusos a veces expresan los mismos sentimientos. Desafortunadamente, vemos que entre los rusos tales sentimientos van de la mano con una brutal agresión contra el pueblo ucraniano, aumentando los ataques a la infraestructura, los depósitos de alimentos, el suministro de agua y los sistemas de alcantarillado de Ucrania. Rusia tiene la responsabilidad de demostrar no solo con palabras sino también con hechos que está lista para las negociaciones, lista para reunirse, lo que el mundo ha escuchado claramente de Ucrania. Los ucranianos han dejado claro que esta guerra terminará en la mesa de negociaciones. Los rusos a veces expresan los mismos sentimientos. Desafortunadamente, vemos que entre los rusos tales sentimientos van de la mano con una brutal agresión contra el pueblo ucraniano, aumentando los ataques a la infraestructura, los depósitos de alimentos, el suministro de agua y los sistemas de alcantarillado de Ucrania. Rusia tiene la responsabilidad de demostrar no solo con palabras sino también con hechos que está lista para las negociaciones, lista para reunirse, lo que el mundo ha escuchado claramente de Ucrania.

