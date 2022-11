La Ciudad de la Furia Planera: 20 x 6 (y se quejan)

Por otro lado, las pensiones alcanza a 1,6 millón y las jubilaciones otros 5,2 millones.

Si vamos al Ministerio de Desarrollo Social se encuentra la Tarjeta Alimentar con casi 4,2 millones de beneficios.

A estos habría que agregarles los 6,0 millones de complementos alimentarios que otorgan.

El Plan Trabajar nuclea, por su parte, 1,2 millones de beneficiarios.

En el Ministerio de Trabajo los beneficios son de 150.000 que se agrupa en la Asistencia a Trabajadores Desocupados para Desarrollar Proyectos Formativos Ocupacionales.

Si sólo tomamos en cuenta los beneficios no contributivos de ANSeS, los beneficios del Ministerio de Desarrollo Social y el del Ministerio de Trabajo el número alcanza casi los 12 millones. Eso significa que se sextuplicó la cantidad de beneficios sociales en sólo 20 años. Estos números explican el 5% del PBI.

Si a eso le sumamos los beneficios SIPA y empleados públicos llega a los 21 millones de cheques que eroga el Estado que dependen de los 8,0 millones que tiran de la carreta en el sector privado, sin contar con los demás actores de los cuáles también depende del sector público como las instituciones y empresas que también son subsidiadas por el Estado.

https://twitter.com/todonoticias/status/1590723977202528256 "Estamos cansados de que nos quieran arreglar con un bonito, no podemos vivir así. No arregla nada un plan": el pedido de los piqueteros frente al Ministerio de Desarrollo Social pic.twitter.com/Y8A9ZNqeRh — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 10, 2022

Realmente, los números hablan por sí mismos. Totalmente insostenible el sistema en el que unos pocos sostienen al doble o triple de personas. El problema abarca dos dimensiones:

Económico

Cultural

El económico es el más fácil de resolver. Es necesario crear puestos de trabajo en el sector privado para que toda esa gente que hoy cobra un cheque del Estado pueda ser absorbida por el mercado laboral. Es la más fácil porque son reformas estructurales. Hablamos de

un achicamiento del Estado,

una reforma del sistema de coparticipación federal de impuestos,

flexibilización laboral,

baja impositiva,

desregulación,

reforma educativa,

reforma del sistema previsional y

apertura económica.

Obviamente, se deberá hacer en etapas y de forma progresiva pero la solución está.

Una unidad en el sector público no compensa toda la pérdida que se ocasiona en el sector privado por la transferencia de recursos. Cada unidad adicional de recursos transferidos para mantener a la sociedad planera son recursos que perdemos para que puedan ser invertidos en empresas y así crear puestos de trabajo, productos de mejor calidad/precio y avances tecnológicos. El costo de oportunidad es enorme.

El mayor problema es el cultural. Hoy tenemos, al menos, 3 generaciones de familias, en muchos lugares del país, que jamás trabajaron y no tienen ninguna intención de hacerlo. Es totalmente lógico. Si una familia que vive de planes sociales con sólo dos hijos puede llegar a recibir por mes US$300 al 'blue'. Cuando el salario promedio se encuentra en los US$200. En tanto un médico hoy recibe por mes US$455, un policía US$412 y un docente US$282. No hay ningún tipo de incentivo para que esas personas quieran salir de esa situación. Si quedándose en casa llegan a recibir más dinero que en el mercado laboral, no tiene sentido que salgan a buscar trabajo o que deseen trabajar.

eivta ccp.jpg Emilio Pérsico, jefe del Movimiento Evita y en días de Daniel Arroyo en el Ministerio de Acción Social, quien definía la lista de beneficiarios de la asistencia del Estado. En la imagen con colaboradores de la maoista CCC.

Por lo tanto, uno de los mayores problemas es el cultural. Como logras que esa masa de gente acostumbrada a vivir, cómodamente, de planes sociales se inserten en el mercado laboral.

Para crecer necesitamos crear riqueza. Desde 1990 todos los días salen 130.000 personas de la pobreza extrema en el mundo. Cuando en 1950 la 3/4 de la población mundial vivía en pobreza, en 1981 cae al 44% y en 2017 solo el 10% vivía en pobreza extrema.

Obviamente, en una sociedad completamente libre no existe tal cosa como la pobreza. Es decir, no hay gente capaz y con ganas de trabajar que no tengan trabajo porque la sociedad no pueda proporcionárselo. La pobreza en los países desaparece una vez que optamos por la libertad.

Es más, el crecimiento demográfico deja de ser un problema porque más gente es sinónimo de más gente que se puede emplear y que genera más riqueza.

No obstante, en la Argentina seguimos yendo contra la corriente y contra las ideas de sentido común.

No obstante, todo tiene una fecha de caducidad y se está acabando el tiempo. Lo vemos todos los días en la escalada de tensiones entre los que tiran de la carreta y los que explotan aún más a estos primeros. Si no transformamos eso, la grieta puede desembocar en una debacle social de gran envergadura.

Sin embargo, si logramos llevar adelante las reformas, podremos ofrecerle a la sociedad más oportunidades de progreso, en el que cada argentino mejore sus condiciones materiales a través del servicio a terceros ya sea como empleado o empleador.

