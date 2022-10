Fin de la 'luna de miel' con Tolosa Paz: Vuelven marchas y piquetes

Aunque todo eso era lo que se había acordado con Juan Zabaleta, antes de que dejara su cargo.

Tras ese primer acuerdo, los piqueteros que conduce el dirigente del Partido Obrero, Eduardo Belliboni, quedaron a la espera de una nueva reunión con Tolosa Paz, que dicen que nunca ocurrió.

Vuelta a los cortes

Desde mediados de este mes, los piqueteros dicen que no pudieron volver a reunirse con la ministra y lo acordado se cumple a cuentagotas, por eso desde este jueves (27/10) retoman el plan de lucha con un corte en el Puente Pueyrredón este lunes 10/10.

Para empeorar las cosas, el Refuerzo Alimentario no cumplió con las expectativas de los piqueteros y hasta el momento alcanza a poco más de 800.000 personas que no deben contar con ningún tipo de plan ni ingreso para recibir la ayuda, con lo cual no es el caso de quienes integran los movimientos sociales y que esperaban que se trate de un nuevo IFE.

Al Congreso

En el marco del reinicio de las protestas, los piqueteros marcharán este jueves a las 10:30 a la puerta del Ministerio de Desarrollo Social y desde allí las agrupaciones Barrios de Pie y Libres del Sur se movilizarán al Congreso de la Nación.

El viernes 28/10, la Unidad Piquetera se concentrará en el Obelisco y tienen previsto marchar hacia la Anses.

Por último, el lunes 31/10 se cortará el Puente Pueyrredón con motivo de cumplirse dos años del desalojo de Guernica y también en el marco de los reclamos al Gobierno.

