Javier Milei partió JxC en Neuquén: Carlos Eguía candidato

https://twitter.com/CarlosEguiaUno/status/1585298046908104705 Cristina salió a criticar la brutal suba de prepagas que autorizó el Frente de Todos. Ojalá Cris, que cuando vuelvas y seas gobierno, no permitas estas cosas. Ah pará, me dicen que ya volvió y que hoy es vice. ¿En serio? ¿Es SU gobierno el que aumenta? ¿Y no hace nada? Mirá vos. — Carlos Eguia (@CarlosEguiaUno) October 26, 2022

CV de Eguía

El personaje se presenta a sí mismo:

"Hace 17 años que trabajo en Medios de comunicación. Comencé mi carrera en Radio Cumbre de Neuquén en el año 2001. Fui conductor del Programa “Malos Muchachos” y del programa “Contrafuego”, que con el tiempo se convertiría un clásico de la radiofonía de Neuquén y Río Negro. En el año 2011 comienzo a trabajar en FM RDV 90.7 de la ciudad de Neuquén y en AM 550 con el ya clásico “Contrafuego” que se transmitía en dúplex por ambas emisoras.

Conduje el Programa de Televisión “Mira Vos” que se transmitía por Canal 7 de Neuquén y Canal 10 de General Roca. Fui Productor y Conductor de los Programas Lunes Café y Contrafuego TV que se transmitían por Canal 8 “Somos El Valle”. Durante este lapso fui galardonado con el Primer Martín Fierro de Oro entregado para el interior de País y el Martín Fierro a Mejor Labor Periodística en Radio.

A lo largo de mi carrera, fui galardonado con 15 Premios Martín Fierro entregados por APTRA; y otros premios a nivel Nacional y Provincial: Negrito Manuel; Gaviota de Oro; y Gaviota de Oro Federal. En al año 2014 adquirí mis propias radios en los que sigo haciendo mi programa CONTRAFUEGO con más de 20 repetidoras para el interior de la provincia."

Frases de Carlos Eguía:

En JxC son patéticos, se traicionan, se mienten entre ellos, están todos peleados, cuando hacíamos las reuniones semanales lo único que parecía importante era repartir cargos. Hace unos días, el candidato a intendente por Neuquen de JXC, Juan Peláez; cerró acuerdos con el kirchnerista Ramón Rioseco (socio político de Oscar Parrilli), con el Frente Grande kirchnerista y un gremialista de ATE, todos acordaron ir juntos en la elecciones 2023 en Neuquén. Me pareció una locura una alianza con el kirchnerismo y entonces decidí irme de JxC.

"Yo que no vengo de la política y pensaba que me iba a encontrar con un lugar donde se hablara de ideas para solucionar los problemas de la gente que no llega a fin de mes, la inseguridad, ayudar a los jóvenes a que consigan un empleo, mejorar la calidad de vida de los jubilados, ayudar a los comerciantes y a las Pymes, echar a los terroristas mapuches... pero me equivoqué... me encontré con un gallinero todo revuelto."

"Me di cuenta que el único político 'distinto' para cambiar las cosas es Javier Milei porque dice lo que realmente piensa y lo cumple. Yo lo conocía de algunas entrevistas que le hice en la radio y me gusta su visión. Todo lo que dijo que iba a pasar con la economía sucedió. Por ejemplo que íbamos a llegar al 100% de inflación anual".

"Hoy nos reunimos en CABA con él y su equipo, acordamos trabajar para cambiar las cosas, yo en Neuquén como precandidato a gobernador y Milei para presidente de todos los Argentinos."

