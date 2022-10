Larreta dejó de ignorar a Milei y lo fulminó: qué dijo

Luego, -sin nombrarlo-, siguió su descargo y se refirió a Javier Milei: "Vimos anoche un espectáculo lamentable, donde diputados que hablan desde una supuesta superioridad moral, incumplieron abiertamente con su palabra", y añadió: "Si el bloque libertario no se hubiera retirado de la votación, hoy no tendríamos un nuevo impuesto en la Argentina".

A su vez, prometió que dicho impuesto "cuando Juntos por el Cambio sea gobierno, vamos a derogar".

En otro fragmento de su comunicado, Larreta añadió: "Si los diputados de Juntos por el Cambio hubiesen actuado así, retirándose de sus bancas en la votación en particular, el kirchnerismo hubiese podido avanzar en sus ataques contra la Justicia y hubiese podido avanzar en el aumento de las retenciones al campo", diferenciándose así de Milei y sus partidarios.

A su vez, mencionó a la diputada nacional a la que se le murió su hijo hace un mes y el otro permanece internado, por lo que fue aplaudida al finalizar la sesión por haber asistido a pesar de esa situación: "Nuestro bloque se quedó y logró frenarlo. Quiero hacer acá una mención muy especial y mandarle un fuerte abrazo y toda la fuerza a Camila Crescimbeni. Un verdadero orgullo y ejemplo para todos".

"Salir de la grieta y recuperar el valor de la palabra deberían ser prioridades para todos los que tenemos un rol en la vida pública argentina. En mi caso, estoy totalmente comprometido con ambas cosas y ustedes me han visto hacerlo siempre. Creo que ese es el camino y de ahí no me voy a mover", sentenció Larreta.

Larreta contra CFK

Por otro lado, Horacio Rodríguez Larreta también arremetió contra la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, y en ese sentido enfatizó que hay que salir de la grieta para que la Argentina pueda avanzar.

"Todos conocemos los problemas que nos trae la grieta. Nos tiene estancados hace mucho tiempo, separó familias y rompió amistades, y solamente sirvió para ganar elecciones, nunca para gobernar ni para resolver ningún problema real", escribió en su comunicado.

Y siguió: "Es todo lo contrario a lo que necesitamos en la Argentina y ustedes saben que hace tiempo vengo trabajando para que logremos salir de este barro que no conduce a nada".

En esa misma línea, abordó las contradicciones de CFK: "La grieta que originalmente fue entre extremos ideológicamente opuestos, hoy se manifiesta como nunca en el oficialismo. Vemos como la vicepresidenta no se hace cargo de su propio gobierno, intentando despegarse de las decisiones que toma, y cómo parece olvidarse de que fue ella quien designó en la lista a quien hoy es presidente".

"Es una gran irresponsabilidad que quienes gobiernan antepongan sus intereses personales al bienestar de los argentinos", sentenció.