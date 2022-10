Javier Milei: "En la votación en particular es donde los políticos roban, JXC son unos delincuentes"

Es decir que esta aberración de $6 billones de déficit fiscal fue avalado por los delincuentes de Juntos por el Cambio", expresó.

Hicieron esto para no tener la discrecionalidad de Alberto Fernández, pero lo más interesante de esto es que cuando se pasa a la votación en particular, es ahí donde los políticos roban, es ahí donde está la runfla y la corrupción. Entonces, yo no voy a estar con mi presencia avalando a unos corruptos que están intercambiando favores para que tengan este presupuesto Hicieron esto para no tener la discrecionalidad de Alberto Fernández, pero lo más interesante de esto es que cuando se pasa a la votación en particular, es ahí donde los políticos roban, es ahí donde está la runfla y la corrupción. Entonces, yo no voy a estar con mi presencia avalando a unos corruptos que están intercambiando favores para que tengan este presupuesto

A su vez, hizo eje en la interna de JXC, que tras la media sanción en Diputados quedó otra vez dividido: "Como si todo esto fuera poco, la mentira de Juntos por el Cambio se coronó cuando se crea esta tasa. Dicen que la culpa es de Milei pero lo primero que se tendrían que dar cuenta es que les faltaron 4 de sus diputados. Si ellos hubieran tenido ordenada la tropa, no hubieran tenido problemas. No solo eso: uno de ellos mismos lo votó. Por lo tanto, la verdad es que son unos hipócritas.

Eran las 5 de la mañana y me fui. Yo no convalido este tipo de rosca, arreglos y transa entre corruptos. Abiertamente, la gente de la Juntos por el Cambio dice que, para que haya leyes, les tienen que entregar cargos, contratos, es decir plata".

"Otro detalle: 5 minutos antes de la votación, 3 diputados de Juntos por el Cambio se levantaron y se fueron. Esto estaba premeditado y pactado", insistió.

Consultado por su paso como economista jefe de Corporación América, holding de Eduardo Eurnekian que entre las empresas tiene a Aeropuertos Argentina 2000, Milei dijo que "esta tasa no lo favorece porque, en realidad, encarece el pasaje de avión y eso hace que la demanda caiga y las personas tengan menos dinero para consumir en los aeropuertos, incluso".

Luego del comunicado del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Milei lo cruzó: "No va a ser presidente (...) Vamos, lleva 16 años de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lo único que hace es subir impuestos para obras de dudosa utilidad".

Javier Milei en A DOS VOCES

Más contenidos en Urgente24

El FBI descubrió maniobras dudosas con dólar blue

Contra Alberto Fernández: "Recibió dinero para ser presidente"

A través del Congreso, los K mandan un mensaje a Alberto

La encuesta que corona a Larreta y hunde a Macri

Fotomultas en Rosario y preguntas que Pablo Javkin no responde