Cristina exigía un congelamiento directo de todos los productos y a los gritos lo argumenta. En el Senado repite constantemente: “Hay que golpear porque los empresarios quieren desestabilizarnos”

La Vice inició la ofensiva hace un mes. Lo habló con Massa y utilizó como estilete a Axel Kicillof. El gobernador bonaerense es un enamorado de sus viejos fracasos. Desde que fue ministro adora la intervención pero la inflación no para de subir. El anticipo de Clarín sobre el proyecto de Cristina provocó un sacudón.

Massa en Washington desechó un congelamiento unilateral. En Buenos Aires, y a solas con Kicillof, fue mucho más directo: “Axel, un congelamiento solo es pura paja”. Hubo una pelea. Una puja fuerte interna entre el plan de intervención directa de Cristina y la propuesta más racional de Massa. Por eso, Matías Tombolini igual recibió la orden de frenar los precios.

Matías Tombolini en la mira

El secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, ahora está en la mira y, de hecho, Massa le llamó la atención por sus declaraciones, la impronta didáctica que le quiere dar a una situación dramática que viven las familias argentinas, al margen de que logró poco y nada hasta ahora. De hecho, el acuerdo de precios fue por reuniones que encaró Massa.

Bonelli aporta al respecto:

Tombolini se las vio en figurillas. Los jerarcas de las 'multi' tuvieron una reacción inicial negativa. El propio secretario tuvo que apartarse algunas veces de las negociaciones para que participe Massa directamente. Tombolini tuvo dos argumentos fuertes para torcer a los intransigentes. 'Macho –afirmó– mirá que el que viene atrás mío es mucho peor' Tombolini se las vio en figurillas. Los jerarcas de las 'multi' tuvieron una reacción inicial negativa. El propio secretario tuvo que apartarse algunas veces de las negociaciones para que participe Massa directamente. Tombolini tuvo dos argumentos fuertes para torcer a los intransigentes. 'Macho –afirmó– mirá que el que viene atrás mío es mucho peor'

Así, el secretario de Comercio amenazó con el “cuco” de Cristina y Kicillof. También utilizó otro argumento polémico. Acusó a las “multi” de tener un colchón de precios, que les permite cumplir –en estos cuatro meses– la tregua sin sobresaltos. Primero, la COPAL de Daniel Funes de Rioja estuvo en guerra. Los líderes empresarios redactaron un lapidario borrador de documento.

Pero una hermética negociación entre Funes y Massa lo desbarató. Este viernes Funes se tuvo que “comer el sapo” de recibir en la Conferencia Industrial al secretario de Industria".

Reservas del BCRA: "Se van a quedan culo para arriba"

Al parecer, en una reunión privada, Massa disparó contra el Club de la Devaluación:

“Es mentira, no habrá devaluación, no hay corrida”. Y concluyó: “Otra vez los especuladores van a quedar culo para arriba”. Miguel Pesce volvió a evaluar un “dólar soja II”. Quieren captar U$S 3.500 millones. Lisandro Cleri, el vice del BCRA, habló con cerealeras

