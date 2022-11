Vaciamiento de cuentas: La decisión del banco tras la ola de ciberataques

• entrada a páginas de homebanking apócrifas, que tienen el mismo diseño y direcciones url parecidas. En general, es a través de buscadores.

• un falso mensaje de mail o SMS que redirige a una igual de falsa página web del banco; el resto es lo mismo que el punto anterior.

ciberataque.jpg El banco Patagonia analiza caso por caso y ya habría comenzado a realizar algunos reintegros de dinero.

De todas maneras, se sabe que si bien los medios electrónicos han mejorado la calidad de vida de todos, también impusieron la necesidad de encontrar nuevas barreras ante las estafas.

Y los bancos suelen reasegurarse para casos de este tipo. El Banco Patagonia, que hasta ahora no ha querido salir con una declaración oficial, no es la excepción.

Mientras los casos sigan apareciendo, la magnitud de la estafa va a parecer que va en aumento. Una voz oficial ayudaría a calmar el pánico en el homebanking...

Devolución del dinero

Más allá de ello, el Banco Patagonia tardará entre 4 y 10 días en reintegrarles a sus clientes estafados el dinero que ciberladrones les quitaron de sus cuentas. La entidad, que es agente financiero del Estado y por lo tanto tiene la cartera de los sueldos de los empleados públicos, está en pleno proceso de determinación de la proporción del delito. Pero fuentes de la entidad corroboraron que se trata de un robo lo suficientemente masivo como para iniciar una investigación.

El Banco Patagonia ya investiga los datos de identidad IP de los dispositivos desde los que se accedió a las cuentas de los estafados y cruza información con los bancos a los que transfirió el dinero.

Este es un trámite que tarda entre 4 y 10 días, dijeron desde el banco. Recién después de estos pasos, que parecen lógicos, se procederá a la devolución, añadieron

Según el diario 'Río Negro', a algunas víctimas ya comenzaron a restituirles el dinero.

La "seguridad"

Por otra parte, afirman que las medidas de seguridad son las conocidas:

• no entrar a los sitios de los bancos mediante buscadores.

• no dar información de claves de seguridad o nombres de usuarios, aunque lleguen llamadas telefónicas o correos electrónicos.

• no dejar guardadas las claves de seguridad en los teléfonos o las computadoras.

Una estafa de este tipo no podría cometerse si el titular de la cuenta no diera la clave, sostienen desde el Banco que insiste en que su seguridad no fue vulnerada...

