Difícil pero Massa sube la apuesta: De Orden a Estabilidad

massa.jpg Sergio Massa buscando respuestas.

Estabilidad

Si Massa explota no será en noviembre 2022. No es virtud de Massa sino del incipiente Orden Fiscal. En todo caso el valor agregado de Massa es entender que el Fondo Monetario no es un enemigo y que muchas de sus recomendaciones son apropiadas para la correcta gestión de la economía. Basta de esa idea absurda de reclamar respuestas favorables al mercado pero menospreciarlo o agredirlo acto seguido. Al fútbol se juega con las reglas del fútbol, no con las del tenis o las del rugby.

No es fácil para Massa transitar esa experiencia pero hasta ahora surfea la ola del Frente de Todos, aprovechando lo evidente: es esto o nada. Al ministro le han aparecido canas en su cabellera, quizás esto explica que sea más selectivo en sus conflictos. Sin embargo Massa sabe que es el momento de dar algunas batallas culturales que antes parecían imposibles.

Por lo tanto, Massa intenta ahora una audacia mayor: instalar el concepto "Estabilidad". Quizás resulte más complejo que lo del Orden, tal como reprogramar vencimientos ahora fue más difícil que en agosto, pero el desafío no impedirá el intento.

No obstante, ¿cómo puede hablarse de estabilidad con una inflación tan elevada? Exactamente por los motivos que Arminio Fraga le explicó a Lula da Silva, luego de algunas declaraciones demasiado voluntaristas del Presidente electo (y Fraga le agregó a Lula: "Además, la estabilidad fiscal acompañada de transparencia, aumenta la posibilidad de que los recursos lleguen a los más pobres”).

riesgo.jpg Riesgo, sinónimo de inflación (aunque los populistas no lo quieran entender).

¿A qué se refiere Massa con lo de "Estabilidad"?

En 1er. lugar, el sociólogo Hugo Haime le ha insistido en que es una demanda general de la sociedad argentina. Por supuesto que es consecuencia de la inflación, que provoca la Inestabilidad.

Massa ha prometido en público que él pretende llegar a diciembre de 2023 con una inflación mensual del 3% o menor, desafío enorme, que provoca comentarios socarrones en algunos, escepticismo intenso en otros pero el equipo econòmico cree que es posible.

Es más: Massa expuso un horizonte de escala decreciente: bajar 1 punto cada 2 meses como objetivo. Es decir, bajar 1 punto un mes y consolidar esa baja en el mes siguiente. Unos pueden creerlo, otros reventar.

En 2do. lugar, Massa quiere demostrar que consigue previsibilidad porque la imprevisibilidad es más inflación, y así vuelven a perder los más pobres.

Este concepto es decisivo cuando hay quienes, dentro del Frente de Todos, se aferran al gasto público como herramienta electoral.

Massa dice que cree que el Frente de Todos tiene que modificar su kit y hacer campaña con la idea de la batalla por la estabilidad y sus beneficios. No es fácil que la 'propia tropa' entienda que la inflación frena el crecimiento y mucho menos que el crecimiento depende de las ganancias de productividad. Pero es ahora o nunca.

