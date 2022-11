"Puede haber un triple empate que deje afuera del balotaje a cualquiera"

Federico-Aurelio.jpg Federico Aurelio. El director de Aresco planteó una posible "triple paridad" que deje disputado un lugar en el balotaje presidencial.

Pero luego Aurelio advirtió sobre la posibilidad de una "triple paridad" a raíz de direccionamientos del voto entre escenarios de PASO y primera vuelta.

Explicó: "Cuando uno mide la primera vuelta, y tenés que poner a un ganador de cada primaria, los votantes de las listas perdedores no se sostienen dentro del mismo espacio. Si gana Horacio Rodríguez Larreta en JxC, los votos de Patricia Bullrich se van a Milei, hoy, sin campaña y sin Bullrich que los intente retener. Eso le genera un crecimiento a Milei entre la primaria y la primera vuelta que lo hace competitivo y no lo aleja de la capacidad de ser uno de los 2 espacios que entren en el balotaje, porque la diferencia en primera vuelta, producto de una fuga que tiene especialmente JxC entre la primaria y la general, hace que la diferencia entre el 1ro y el 3ro sea de menos de 5 puntos".

"Se puede dar un triple empate en el que cualquiera se puede queda afuera del balotaje. Eso se está viendo", dijo Aurelio al señalar que quedaron "en tela de juicio los 2 espacios que en 2019 recolectaron el 90% de los votos". "Hoy de acuerdo a los movimientos que vemos entre primarias y primera vuelta, se puede generar una triple paridad", resumió.

Así, podría configurarse un tablero en el que la 2da vuelta con el enfrentamiento FdT-JxC, o JxC-Milei, o FdT-Milei.

Finalmente, consultado sobre las posibilidades de que Cristina Kirchner sea candidata, Aurelio sostuvo que "esa posibilidad siempre está", ya que la Vicepresidente "lidera con claridad el espacio del FdT". No obstante, afirmó que más del 50% de los consultados "no la votaría nunca", aunque -sostuvo- esa cifra está condicionada a "cuál es su contendiente". "Si es Milei, también sus problemas de posicionamiento en una campaña. Si es Mauricio Macri, también tiene sus propio desgaste. Más se le complica a Cristina con los otros candidatos que no tienen ese desgaste, como Larreta o Bullrich", concluyó.

