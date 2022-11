Massa en jueves de Jubilaciones; viernes de Precios Justos

https://twitter.com/clarincom/status/1590523400019218432 Sergio Massa y la inflación: 'Hay un morbo histórico de que los problemas argentinos se resuelven mágicamente' https://t.co/ZJKDKY5L3z — Clarín (@clarincom) November 10, 2022

Massa recordó que los agoreros dijeron que no se liquidarían operaciones del 'dólar soja' por más de US$ 3.500 millones pero fueron más de US$ 8.500 millones; luego que no le quedaría saldo favorable pero quedaron US$ 5.000 millones; y ahora que se está consumiendo las escasas reservas.