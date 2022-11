Informe Especial: 3 claves de la caída de Donald Trump

Elecciones complejas y millonarias en USA. The Associated Press informó que costaron US$ 16.700 millones, casi el doble de las elecciones similares (mitad de término) hace una década. Las victorias en las boletas electorales por la opción al aborto legal llevan al movimiento provida al nivel federal. Otro de los obstáculos para Donald Trump. Atención 2024 Roy DeSantis.