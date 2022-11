Limitaciones

En el kirchnerismo son conscientes de las limitaciones para garantizar una victoria. Ya no alcanza con el peronismo unido. Quedó demostrado en las legislativas de 2021. El malhumor social producto de los resultados económicos se mantiene en niveles alarmantes para el Gobierno. La inflación volvería a marcar un repunte en octubre para posicionarse otra vez en torno al 7%, consolidando la expectativa de un IPC de 3 dígitos para fin de año. Sergio Massa lanzó el viernes el programa ‘Precios Justos’ que congela 1.800 productos básicos durante los próximos 4 meses. No obstante, el ministro de Economía fue enfático en explicar que se trata de una herramienta y no de una solución. Insistió en el orden fiscal como principal remedio para el descontrol de los precios. Fue un doble mensaje al kirchnerismo: por un lado concede un parche, por el otro recuerda que el ajuste debe continuar. Las jubilaciones sufrirán el torniquete. Fernanda Raverta, la camporista que dirige la ANSeS, habló mucho de recuperar la “alegría”, pero los haberes de los trabajadores pasivos habrán perdido nuevamente contra la inflación este año, y por más de 20 puntos. Se lo disimulará con un bono por 3 meses que no aplicará para próximos aumentos ni para el cálculo del aguinaldo.