"Cuando esto termine, la historia va a escribir que de los 4 años de mandato, tuvo que soportar dos primeros años de pandemia y dos años de guerra. Una guerra que tuvo además una trascendencia internacional infinita, y que a la Argentina le ha significado mucho problema. Además, tuvo que enfrentar esos cuatro años recibiendo un país absolutamente endeudado, con 54 puntos de inflación, un país donde el salario real había caído 20 puntos, donde habían cerrado 23 mil pymes, donde la economía estaba absolutamente paralizada en términos de consumo, desde dos años antes", dijo el Presidente en una entrevista que Diario Perfil publicó el domingo.

Fernández también destacará "buenos resultados" económicos. Fernández le dijo a Perfil que logró "poner en marcha la economía" y se autodefinió "después de Néstor Kirchner, el único presidente que logró hacer crecer a la Argentina, tres años consecutivamente, que ha creado hasta el día de hoy un millón y medio de puestos de trabajo, que el trabajo registrado crece a un ritmo del 0,5% mensual, que las economías regionales se están movilizando y bien, que va a tener un récord de exportación".

En ese reportaje el mandatario reconoció a la inflación como uno de los problemas no resueltos. También le asignó "poca importancia" a un tema que sin dudas fue central en el desarrollo del gobierno, que fue la permanente disputa interna con Cristina Kirchner. Fernández prefiere culpar a los medios por lo que entiende es "una siembra de desánimo permanente".

"Entonces, cargar las tintas sobre cuánto influyó la convivencia entre Cristina y yo, que además creo que no influyó, porque finalmente con Cristina tenemos comunes denominadores, y tenemos diferencias en algunas miradas puntuales, ahí no estuvo el problema", dijo.. El problema estuvo en que ha habido una actitud mediática de ocultar las cosas ponderables de la Argentina", dijo.

Incumplido

Fernández hará una celebración de su gobierno cuando ha dejado varias promesas de campaña sin cumplir, varias de ellas relacionadas con problemas muy urgentes que hacen al día a día de la población.

El sitio de fact checking Chequeado.com hizo una revisión sobre 20 promesas de campaña: sólo cumplió 5, mientras que 7 fueron calificadas de incumplidas. Entre estas últimas se destaca la promesa del Presidente de trabajar por el fin del hambre en la Argentina. Chequeado lo contrasta con la cifra de indigencia, del 8,8% al primer trimestre de 2022, lo que marca una suba respecto al resultado que dejó la gestión de Mauricio Macri, más allá de medidas como la Tarjeta Alimentar.

Otros de los puntos incumplidos tienen que ver con recomposiciones de ingresos. Por un lado, falló en reconstruir en un 20% los haberes jubilatorios. "La promesa tenía un plazo establecido que no se cumplió o los resultados muestran que la situación avanzó en la dirección contraria a lo previsto", sostiene el informe. Por el otro, también fracasó Fernández en recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Según el reporte de Chequeado, "durante la actual gestión del Frente de Todos los sueldos no sólo no se recuperaron, sino que cayeron entre un 3,7% y un 3%, según la medición oficial que se utilice".

