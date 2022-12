Escrache al fiscal Diego Luciani y apuntan a Artemio López

"Venir acá... qué ganas de vomitar. Venir acá.... me das asco...", habría dicho también la misma mujer.

“A vos la historia te va a condenar", agregó la persona.

Reacciones y salida

Tras los gritos de la mujer, el resto de los comensales reconocieron a Luciani y tuvieron diferentes reacciones: algunos lo apoyaron y lo aplaudieron y otros lo reprobaron.

Según los testigos, el fiscal se levantó de su mesa y le habría dicho a la mujer que él hacía trabajo –en relación a la acusación en el juicio- y le habría gritado en respuesta: "A ustedes los va a condenar la historia, señora”.

En ese momento habría ingresado el custodio de Luciani que lo habría alejado de la mujer y el fiscal le dijo a su grupo: “Nos vamos”, y tras pagar la cuenta dejó el lugar.

La versión de Luciani

Según relató el fiscal al diario Clarín, "cuando entramos, una señora de camisa verde que estaba sentada en una mesa de al lado se dio vuelta y me dijo 'vení para acá... qué ganas de vomitar, vení acá.... me das asco...".

"El ambiente estaba enrarecido y no nos sentíamos cómodos, comimos unas entradas y decidimos irnos. Pedimos la cuenta y el mozo se nos acercó para saber si queríamos quedarnos y pedir algo más. Le conté que no me había sentido cómodo y, ante su sorpresa, le expliqué por qué", añadió.

"Le dije que, si la mujer quería vomitar, podía ir al baño a hacerlo; que lamentaba mucho esto", agregó sobre los sucesos ocurridos el sábado pasado pero difundidos hoy.

El silencio de Artemio López

Según el diario la Capital, el acompañante de la mujer que le gritó a Luciani -quien sería una productora radial- era el encuestador y analista responsable de la Consultora Equis, Artemio López.

Según el matutino marplatense, López nunca intervino en forma directa en los incidentes por eso Luciani no lo mencionó en sus declaraciones a Clarín.

Tras el hecho y de conocerse la participación de López, el encuestador no dijo nada y solo hizo un retuit a un comentario del periodista militante Pablo Duggan sobre el hecho ocurrido, quien tampoco amplió la noticia hasta esta mañana, donde acusó de una agresión física a un acompañante de Luciani.

