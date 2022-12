Escrache a Diego Luciani: Fiscales de todo el país apuntaron contra el gobierno

En el cierre, argumentaron el motivo del documento: “Tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de lo establecido en el artículo 120 de la CN y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio".

El escrache

Al pedir 12 años de prisión más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra CFK previo al veredicto del tribunal federal, el fiscal Diego Luciani se ganó la feroz enemistad del kirchnerismo por su fuerte alegato contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, celebrada por la oposición. Tras la condena, el relato K instaló que CFK padece de una persecución mediática, política y judicial (lawfare) y que no incurrió en una administración fraudulenta por “falta de pruebas”.

En ese contexto, el escrache se habría producido el sábado a la noche, cuando Luciani fue a cenar junto a dos parejas al local “Lo de Fran”, ubicado en Avenida de los Trabajadores 171 en Mar del Plata. El incidente ocurrió cuando una señora vestida con una camisa verde, que compartía la mesa con el consultor K Artemio López, increpó al representante del Ministerio Público Fiscal. “Qué ganas de vomitar, me das asco”. El periodista de LN + Eduardo Feinmann confirmó en sus redes sociales la presencia de aquel K en el restaurante.

https://twitter.com/edufeiok/status/1602314024745668608 Los agresores del Fiscal Luciani en Mar del Plata. Los ultra kirchneristas escrachadores, CLARA ABELENDA y ARTEMIO LÓPEZ. pic.twitter.com/0ikExUaeAm — Eduardo Feinmann (@edufeiok) December 12, 2022

Según relató el fiscal al diario Clarín, "cuando entramos, una señora de camisa verde que estaba sentada en una mesa de al lado se dio vuelta y me dijo 'vení para acá... qué ganas de vomitar, vení acá.... me das asco...". "El ambiente estaba enrarecido y no nos sentíamos cómodos, comimos unas entradas y decidimos irnos. Pedimos la cuenta y el mozo se nos acercó para saber si queríamos quedarnos y pedir algo más. Le conté que no me había sentido cómodo y, ante su sorpresa, le expliqué por qué", añadió. "Le dije que, si la mujer quería vomitar, podía ir al baño a hacerlo; que lamentaba mucho esto", agregó sobre los sucesos ocurridos el sábado pasado pero difundidos hoy.

El hecho fue tan compartido y comentado en las redes que 4 palabras se apoderaron de Twitter: Luciani, Lo de Fran, Artemio, Mar del Plata.

Repudio de la oposición

Diversos referentes de la oposición salieron a repudiar lo sucedido; entre ellos, Ricardo López Murphy, Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, Mario Raúl Negri.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1602275401421783041 Todos somos el fiscal Luciani. ¡No queremos más violencia! pic.twitter.com/43hcd7Jnvi — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 12, 2022

https://twitter.com/marioraulnegri/status/1602306193682317318 La agresion al Fiscal Luciani, debe ser repudiada por todos los Argentinos que deseamos un País con división de poderes.Hay que frenar a los fanáticos y violentos que desean un país en anarquía. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 12, 2022

Con todo, el diputado radical adelantó en redes que presentó un proyecto para repudiar en la Cámara de Diputados la agresión que sufrió el fiscal Luciani en Mar del Plata. "El Congreso debe dar un mensaje fuerte. Sólo en el respeto a las instituciones y a quienes las representan se puede construir una convivencia democrática", defendió.

https://twitter.com/rlopezmurphy/status/1602295787882532864 La agresión al Fiscal Luciani es un ataque contra la justicia independiente. Mientras gobiernen los condenados, ser enemigo de la impunidad es un riesgo. Los que defendemos la República exigimos protección para el Fiscal. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) December 12, 2022

