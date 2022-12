Qatar 2022: La FIFA echó al streamer Momo por 'insultarlos'

image.png

No mucho después subió un video a su canal de Youtube explicando más los motivos de su expulsión.

“No respeté los protocolos. Es cierto. Decir los apodos de los jugadores, hacer que cante el estadio. Pero a ellos les sirvió, porque desde grupos hasta el partido con Holanda yo hice exactamente lo mismo. Desde el primer partido contra Arabia Saudita todo fue idéntico y a ellos les gustó. Les terminó sirviendo. Lo hice como lo haría un argentino: con pasión, con sangre, con sentimiento”. Y aclaró con ahínco: “No pasó ninguna irregularidad. No hubo nada raro, no insulté a nadie, no me agarré a piñas con nadie, no tiré nada, no me metí donde no debía. No pasa por ahí. Lo van a entender cuando termine el mundial. Pero da bronca porque hoy Argentina es el foco del hateo ”.

Problemas en el horizonte para Momo

En Twitter, muchos usuarios compartieron un fragmento de uno de sus últimos videos, justamente en el encuentro entre Argentina y Países Bajos, en el que Momo manifestó su desacuerdo con las decisiones de FIFA y soltó insultos contra el organismo deportivo.

Desde entonces, la sanción se convirtió en una posibilidad irrevocable.

A todo esto, vale destacar que la Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento contra la Asociación Argentina (AFA) y la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) “por posibles infracciones” del artículo 12 del Código Disciplinario, que se refiere “a conducta indebida de jugadores y oficiales”. También se expone a posibles infracciones del “artículo 16 (orden y seguridad de los partidos)”

