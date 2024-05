Solo sé que se murió (César Luis Menotti)

El poder de la UOM

El Flaco era un silencio imposible, siempre hablaría. La tremenda duda es si, de tratarse de otro tipo más zafio, burdo, sin estructuras complejas de pensamiento y poco propenso a conjugar los verbos en su tiempo, le hubiesen perdonado su capacidad en el fútbol como su desenfado en la vida. El problema con él no era el deporte, era la sociedad y el deporte, y eso no gustaba a la derecha, porque los que piensan molestan; y a la izquierda, porque los que no piensan como uno, también molestan. Puesto cuando la UOM tenía poder y Perón era gobierno, los milicos no lo sacaron porque… la UOM tenía poder. El Flaco era una esponja que absorbía conocimiento y lo má tremendo: sabía de la diferencia entre el bien y el mal. Mejor dicho: entre el Bien y el Mal.