"Milei quiere imponer su sesgo ideológico y eso lo va a complicar, como al kirchnerismo"

"El Gobierno dice, desde ese punto, 'son cosas que me preocupan', pero al mismo tiempo reafirman la idea de seguir con su prédica. El Presidente en el reportaje (con Esteban Trebucq) reafirmó todo lo que había dicho, más allá de que dijo que lo habían malinterpretado", señaló.

Para el consultor, el Gobierno "va a insistir" con la búsqueda de coherencia porque, consideró, que "ellos tienen la idea de que su misión no sólo es bajar la inflación, para lo que fue votado, sino imponer su sesgo ideológico, y eso, en el largo plazo, lo va a complicar, como lo complicó al kirchnerismo".

Kirchnerismo y PRO

Consultado por otro lado sobre el peronismo, Haime consideró que ese espacio "está en ebullición" ya que ha perdido "conducción política". "Cristina Fernández es la jefa partidaria pero no está reconocida como la jefa política y hay rebeliones en las provincias, y claramente en la provincia de Buenos Aires con la discusión con Axel Kicillof", dijo.

"El peronismo necesita un tiempo para discutirse y reorganizarse. No obstante, el peronismo tienen una base electoral nacional del 25 o 30% siempre”, sostuvo.

hugo haime.jpg Hugo Haime.

En cuanto al, PRO consideró que "está más complicado". "Su dilema es que diga 'saco 10 puntos a nivel nacional pero conservo mi identidad' esperando que toda la prédica ideológica del Presidente empiece a hacer que un sector que lo apoya no se sienta representado electoralmente con él, más allá de que apoyen sus medidas económicas", dijo.

Y agregó en esa línea: "o se funden o desaparecen, ese es el dilema del PRO".

No obstante, mencionó la oportunidad que se le abre en su bastión, la Ciudad de Buenos Aires, donde -dijo- "no parece irle muy bien al mileismo". "Ahí tiene un electorado dividido, que además si llega a prensentarse Marra, tambiém le va a restar. No está en la mejor de las situaciones", agregó.

"Hay que mirar la desaparición de las PASO va a llevar a un adelantamiento de las elecciones en la Capital y vamos a entrar ya en una campaña y ahí el PRO se va a tener que definir", concluyó.

