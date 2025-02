Axel Kicillof acusó a Javier Milei de ser "el principal responsable del narcotráfico"

No sea cobarde y reúnase a trabajar con seriedad No sea cobarde y reúnase a trabajar con seriedad

Además, adelantó que lo denunciará penalmente:

Instruí al asesor de Gobierno para que junto con el fiscal de Estado de nuestra provincia formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional de la provincia Instruí al asesor de Gobierno para que junto con el fiscal de Estado de nuestra provincia formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional de la provincia

En otro tramo de la conferencia, que contó con le apoyo de gobernadores, intendentes y exfuncionarios de la gestión de Alberto Fernández, acusó a Milei "autoritario" y "de querer tapar las recientes polémicas a las que se vio envuelto el Presidente, como el caso de la criptomoneda $LIBRA"

Enorme gravedad

“Milei tal vez no se dio cuenta de la enorme gravedad que tiene amenazar con una intervención federal a una provincia con sus autoridades democráticamente electas”, sentenció Kicillof, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario.

Antes de cerrar su exposición, remarcó unos de los argumentos con los que abrió su respuesta al mensaje de Milei, que también leyó y reprochó por párrafos.

“No sea cobarde, deje el Twitter y se reúna a trabajar con seriedad”, completó.

kim-gomez-crimenjpg.webp La muerte de Kim reavivó la cadena de manejos entre la justicia, la policía y los detenidos

Crimen y justicia

Durante su discurso repasó los hechos sucedidos desde el crimen de la nena de 7 años, donde recordó que la Policía había detenido al asesino en otra oportunidad:

La Provincia no tiene un código penal bonaerense. No existe. Las leyes las determina el Congreso. Poner preso a una persona no lo decide un gobernador. No sé si lo va a entender (el Presidente) porque repite esta mentira. El problema es de la Justicia de cómo se imparte. Nuestra policía lo había apresado. Tenía que estar preso, estaba libre y asesinó La Provincia no tiene un código penal bonaerense. No existe. Las leyes las determina el Congreso. Poner preso a una persona no lo decide un gobernador. No sé si lo va a entender (el Presidente) porque repite esta mentira. El problema es de la Justicia de cómo se imparte. Nuestra policía lo había apresado. Tenía que estar preso, estaba libre y asesinó

Embed - AXEL KICILLOF le RESPONDIÓ a MILEI sobre la INSEGURIDAD: la CONFERENCIA de PRENSA

