Se desangran las SAD: Furia contra John Textor en Botafogo

Es tal la desprolijidad de Botafogo que, en la misma jornada en la que perdió la Recopa Sudamericana a manos de Racing, anunció a su nuevo entrenador, Renato Paiva.

"Quem?

Renato Paiva, novo técnico do Botafogo

Ahhh, ehhhh" pic.twitter.com/k8kTF0PGHV — Memes Botafogo (@memesbotafogoo) February 28, 2025

Los brasileños nunca estuvieron cerca de lograr el título internacional ante el elenco blanquiceleste. 'La Academia' fue una aplanadora y repitió el resultado obtenido en Buenos Aires (2-0). Anoche (27/2), pudo haber ganado por una diferencia mayor.

Botafogo fue una sombra en ambos partidos, dándole un cierre al relato de que en Sudamérica no se le puede competir a los equipos brasileños.

John Textor y una noche fatal

El empresario multimillonario protagonizó un curioso momento en su palco durante la derrota del club del que es propietario. Inmediato al gol de Bruno Zuculini, que supuso el 2-0 de Racing y el 4-0 en la serie, Textor se levantó de su butaca y abandonó el lugar a los gritos, visiblemente molesto con la situación del Botafogo y el resultado, claro.

John Textor, DUEÑO DE BOTAFOGO, se enojó en el 2-0 de Racing y SE FUE DE LA TRIBUNA. pic.twitter.com/Rbcal4Ohn9 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 28, 2025

El magnate regresó para la premiación y al retirarse le regaló a un hincha que estaba en la tribuna la medalla de subcampeón. La reacción del joven explica el enojo que hay hacia el dueño del Fogão.

Declaraciones de Textor post-partido: "Confirmo que el Sr. Paiva es nuestro nuevo entrenador", dijo. Y arremetió: "No soy presidente de un club social; no necesito presentarme a la reelección. No apoyo una temporada de 11 meses; invierto mucho en nuestros atletas, y no los agotaré como desearían los organismos de gobierno. Es lamentable que ahora, como campeones de Sudamérica y Brasil, mi enfoque nos deje desprevenidos para partidos y competiciones como la de esta noche".

John Textor, DUEÑO de BOTAFOGO, tiró la medalla de SUBCAMPEÓN a la tribuna.



El hincha que la agarró, dijo:



"A él no le importa nada Botafogo, SOLO LE IMPORTA LYON".

pic.twitter.com/13fw8mqjhk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 28, 2025

El estadounidense fue noticia semanas atrás por una noticia que lo vinculaba a un desvío de fondos del Botafogo al Lyon, club del que también es propietario.

Millonaria multa

Según trascendió en las últimas horas, John Textor deberá pagar una multa equivalente a unos 171.000 dólares para que la justicia deportiva de Brasil cierre un proceso en su contra por ofensas y no comprobar amaños que denunció en partidos de la primera división del fútbol brasileño.

La sanción es el resultado de un acuerdo entre la defensa del controvertido empresario estadounidense y la fiscalía de la justicia deportiva (STJD), que lo imputó en septiembre por varias contravenciones al código del deporte, indicó el tribunal en una nota divulgada este jueves. Los abogados John Textor, ofrecieron pagar un millón de reales antes de que los tribunales juzgaran el proceso en primera instancia.

"Las acusaciones (hechas por el dueño estadounidense) se hicieron sobre la base de un informe de una empresa de inteligencia artificial y sin aportar pruebas sustanciales al caso", afirmó el STJD.