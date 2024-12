En medio del culebrón de Paul Pogba con Corinthians, John Textor promociona Brasil

La Serie A de Italia tuvo un pésimo inicio de la temporada 2023-2024 tras conocerse que el volante francés Paul Pogba dio positivo en un control antidoping. (Foto: Reuters) La Serie A de Italia tuvo un pésimo inicio de la temporada 2023-2024 tras conocerse que el volante francés Paul Pogba dio positivo en un control antidoping.

Ahora, a las SAD: informe de TheAthletic.com, con la firma de Nick Miller y Matt Woosnam, titulado "Por qué los equipos brasileños están en la mira de grupos multiclubes".

Obsérvese que el metamensaje parece ser que los clubes que son SAF (por ahora 7) podrían organizar su propio torneo de fútbol profesional: ¿es la nueva apuesta de John Textor dado que le va mal en Europa, para potenciar su activo Botafogo en Brasil?

Algunos fragmentos:

"Fue una semana muy intensa para el Botafogo. El 30 de noviembre, ganó la Copa Libertadores por primera vez en su historia, al vencer a su rival brasileño, el Atlético Mineiro, por 3-1 en la final. Una semana después, ganó el título nacional brasileño por primera vez desde 1995, al derrotar al actual campeón, el Palmeiras. (N. de la R.: Miller y Woosnam omiten la vergonzosa derrota de Botafogo ante Pachuca en la Copa Interclubes).

Pero hubo algo más significativo, relativamente menor en el resplandor inmediato de la gloria, pero algo que probablemente veremos mucho más en los próximos años: Botafogo fue el primer club brasileño en ganar un honor importante bajo un propietario extranjero, lo que fue posible gracias a leyes relativamente nuevas que podrían convertir al país en uno de los destinos más atractivos para los inversores en fútbol del mundo.

John Textor, el empresario estadounidense que hizo fortuna en diversas empresas tecnológicas y que es más conocido por el público europeo como propietario del Lyon y accionista minoritario del Crystal Palace, está al frente del Botafogo desde 2022.

Esto fue notable porque no habría sido posible un año antes. “Fue una oportunidad de ser parte de la transformación del fútbol brasileño y su profesionalización”, le dice Textor a The Athletic. “Era un club legendario, realmente el mejor club de la historia de Brasil, que había atravesado tiempos difíciles y no había ganado nada en muchos, muchos años. Fue una gran oportunidad de crecimiento”.

Hasta 2021, la mayoría de los clubes de fútbol brasileños funcionaban básicamente como asociaciones deportivas, no como empresas. No eran propiedad de los hinchas en el sentido en que lo entendería un aficionado inglés, sino que estaban gobernados en su mayoría por presidentes elegidos por sus hinchas o miembros. Los clubes estaban exentos de impuestos, no tenían ánimo de lucro y no se permitía la entrada de inversores externos. A unos pocos se les permitía existir como empresas privadas, pero en su mayoría, los clubes eran estas asociaciones deportivas.

botafogo john textor.webp John Textor se aferra a Botafogo, en Europa no le va muy bien.

El problema fue que la idea de que el fútbol brasileño no tiene fines de lucro se había llevado al otro extremo, lo que significaba que había una crisis financiera en el fútbol brasileño hasta el punto de que algunos clubes estaban en peligro de desaparecer. En 2020, un informe de la firma de auditoría financiera Ernst and Young analizó las finanzas de 23 clubes brasileños y estimó que tenían una deuda total de 10.300 millones de reales, poco menos de 2.000 millones de dólares o casi 1.500 millones de libras esterlinas. Y gran parte de esta deuda era con el fisco brasileño y, como los ingresos habían caído gracias a la pandemia de Covid-19, algo tenía que cambiar.

Entonces se cambió la ley, permitiendo a los clubes de fútbol convertirse en empresas de la misma manera que muchos clubes europeos son empresas, y fundamentalmente se les permitió aceptar inversiones "externas".

Estas nuevas estructuras se conocen como Sociedade Anônima do Futebol o 'SAFs' (que literalmente significa 'sociedad anónima del fútbol'). El cambio de ley permitió a los clubes brasileños vender hasta el 90% de sus acciones a básicamente quien quisieran, algo que muchos ya han hecho y que muchos más podrían seguir.

En total, de los 20 clubes que compitieron en la Serie A en la temporada que acaba de terminar, 7 han dado el paso a una estructura SAF, aunque no todos han sido absorbidos.

Además de Textor, City Football Group sumó a Bahía a su vasta red internacional de clubes (que asciende a 12 en 12 países de los 5 continentes) en 2022, en el mismo año en que Vasco da Gama fue absorbido por 777 Partners (aunque está en el limbo después del colapso del grupo de Josh Wander este año), mientras que Cruzeiro fue adquirido por el exdelantero brasileño Ronaldo en 2021 y luego revendido al empresario Pedro Lourenco el año pasado.

El Atlético Mineiro pertenece en un 75% a Galo Holding, un grupo de inversores brasileños. Cuiabá se formó en 2001 y era propiedad de la familia Dresch incluso antes de su conversión. Y aunque Fortaleza se transformó en una SAF en 2023, aún no ha vendido ninguna de sus acciones y planea seguir un modelo alemán en el que ningún tercero podrá poseer la mayoría.

Luego está el filial brasileño de Red Bull, Bragantino. La situación es un poco diferente porque ese club se convirtió en una empresa privada en 2019 y la propiedad pasó de la familia Chedid, que anteriormente lo controlaba, a Red Bull poco después.

Otro grupo de clubes no se va a adaptar, al menos en el futuro inmediato. Flamengo, Sao Paulo, Corinthians y Palmeiras son los equipos más grandes del país y tienen finanzas relativamente estables y/o deudas manejables, por lo que no tienen necesidad inmediata de cambiar. (...)".

Josh Wander y Steve Pasko y blazquez.png Colapso financiero de 777 provocó su fracaso y abandono del Vasco da Gama.

Hipótesis

"El resto, en teoría, está en juego. Así lo ha puesto de manifiesto recientemente Evangelos Marinakis, propietario del Nottingham Forest y del Olympiacos, en una entrevista con Sky Sports, que está estudiando la posibilidad de adquirir el Vasco para ampliar su cartera de clubes.

'Edu' dejó su trabajo como director deportivo del Arsenal en noviembre para unirse al imperio multiclub de Marinakis y ayudar a expandirlo por todo el mundo. No se espera un anuncio oficial sobre el papel de 'Edu' en el futuro inmediato, pero The Athletic entiende que ya ha comenzado el trabajo preliminar sobre Vasco, recopilando información antes de una posible adquisición.

En los próximos años se producirán muchas más adquisiciones. BlueCo, el propietario del Chelsea, ya ha iniciado su expansión multiclub con la compra del Estrasburgo en Francia, y está mirando más allá, al igual que otros grupos multiclub. Santos, el club de Pelé y Neymar que ha pasado por momentos difíciles pero que ha logrado el ascenso a la máxima categoría para la próxima temporada, se considera un candidato ideal para ser adquirido. En los próximos años se producirán muchas más adquisiciones. BlueCo, el propietario del Chelsea, ya ha iniciado su expansión multiclub con la compra del Estrasburgo en Francia, y está mirando más allá, al igual que otros grupos multiclub. Santos, el club de Pelé y Neymar que ha pasado por momentos difíciles pero que ha logrado el ascenso a la máxima categoría para la próxima temporada, se considera un candidato ideal para ser adquirido.

Los clubes de las categorías inferiores también son objetivos para los inversores. El Guarani, un club de la Serie B esta temporada, es un candidato para la inversión. Incluso el Portuguesa, un club que solo juega en las ligas regionales de Sao Paulo, se ha convertido recientemente en una SAF.

Otro equipo de divisiones inferiores que ha sido adquirido como SAF es el Coritiba, campeón brasileño en los años 80 pero que ahora juega en la Serie B. Es quizás el ejemplo perfecto de lo que podría suceder mucho más, para bien o para mal, porque fue adquirido por Treecorp, un fondo de capital privado que no tenía ninguna participación previa en el fútbol: sus negocios existentes incluían una serie de empresas veterinarias, un portal para pagar tarifas de estacionamiento y una cadena de hamburguesas.

“Cuando vimos que se estaban produciendo las primeras transacciones, éramos bastante escépticos”, explica Bruno D'Ancona, socio gerente de Treecorp, a The Athletic. “No tenemos una tradición de empresas que inviertan en el fútbol, pero ahora es una industria grande y en la que se puede invertir. Cuando perdimos nuestras ideas preconcebidas sobre la industria, dijimos: vamos a sumergirnos en ella”. (...)".

chelsea.jpg Blue Co. piensa expandir su inversión que comenzó con Chelsea FC.

El atractivo

"Pero además del hecho de que ahora están disponibles, ¿qué hace que los clubes brasileños sean atractivos para los inversores externos?

Para empezar, son relativamente baratos. Vuelva a contactarnos cuando tenga al menos mil millones si quiere comprar alguno de los mejores equipos de la Premier League, pero Textor pagó alrededor de US$ 330 millones por Botafogo. Ronaldo vendió su participación del 90% en Cruzeiro por alrededor de US$ 117 millones. (...)

Los futbolistas también son una de las exportaciones clave de Brasil. Un informe del Observatorio de Fútbol CIES, un centro de estudios sobre fútbol, reveló en mayo que Brasil es, con diferencia, el país con más jugadores expatriados, con 1.338 jugadores que juegan en el extranjero. “Es una industria en la que Brasil es intrínsecamente bueno”, afirma D'Ancona.

(...) Pero quizás lo más relevante en el mundo moderno de la propiedad es que esta línea de producción de talentos es aún más atractiva para los grupos multiclubes. Es una perspectiva relativamente sombría en términos de enviar futbolistas jóvenes a todo el mundo como si fueran mercancías, pero si Bahía produce un jugador joven brillante, el Manchester City puede esencialmente controlar su futuro, tal vez traspasarlo a uno de los otros clubes del City Football Group para que se aclimate al fútbol europeo antes de llevarlos a la nave nodriza.

O bien, esos jugadores pueden ser una fuente de ingresos. “En lugar de vender un jugador al Porto o al Benfica, lo colocarán dentro del grupo y luego lo venderán a un gran club de la Premier League, por ejemplo”, dice Marcos Motta, un abogado que también ha asesorado a clubes que han cambiado de estructura. “Ahora no hay un 'club intermedio'; la organización multiclub es el club intermedio”.

La mínima burocracia también resulta atractiva. “Las normas de propiedad son muy laxas”, afirma Motta. “No hay juego limpio financiero: si un inversor quiere invertir US$ 1.000 millones en un club, no hay problema. Si quiere que una de sus empresas matrices patrocine su club por US$ 1.000 millones, puede hacerlo”.

También se están abriendo otras fuentes de ingresos, en particular los patrocinios de juegos de azar. De los 20 clubes de la máxima categoría en 2024, 15 de ellos tenían una empresa de apuestas como patrocinador principal de su camiseta, y los otros cinco (Gremio, Cuiabá, Internacional, Palmeiras y Red Bull Bragantino) tienen acuerdos de patrocinio secundarios con plataformas de juegos de azar o los han tenido en los últimos 2 años. (...)ç

Red Bull Bragantino.avif Proyecto del Red Bull Bragantino en su nuevo formato jurídico.

Todo esto es un poco sorprendente si tenemos en cuenta lo diferente que es la reputación de Textor en Brasil y en Europa, donde posee el 45% de Crystal Palace, donde fracasó en su intento de adquirir el Everton y donde su club belga, el Molenbeek, descendió a la 2da. división la temporada pasada. Lo más grave es que el Lyon (donde el Eagle Football Group, de Textor, compró una participación del 77% en 2022) ha sido relegado provisionalmente a la Ligue 2 por las autoridades de conducta financiera a menos que mejoren significativamente sus balances para el final de esta temporada. Textor dijo a los periodistas que "no había ninguna posibilidad" de que descendieran, pero no es de extrañar que estuviera agitando el cheque en metálico del premio de la Libertadores del Botafogo de 23 millones de libras como si acabara de ganar la lotería. (...)

También existe la incertidumbre que podría traer consigo una posible división de la liga. Durante algunos años, se han producido movimientos para que un grupo de clubes se aleje de las estructuras de poder tradicionales y haga algo similar a lo que hizo el más grande y brillante de Inglaterra en 1992. En teoría, podría ser lucrativo, pero a pesar de lo mucho que se habla, aún no ha sucedido y no sería prudente comprar un club brasileño sobre la base de estas inevitables riquezas. (...)

¿Podrían las SAF hacer que la liga brasileña sea más competitiva? Al igual que en muchos lugares del mundo, antes de que Botafogo ganara esta temporada, unos pocos clubes grandes y ricos dominaban, con Palmeiras, Corinthians y Flamengo compartiendo 8 de los 9 títulos anteriores de la Serie A. Pero en teoría, si clubes como Botafogo reciben inversión externa, podrían cerrar la brecha. (...)".

