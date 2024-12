Mirtha Legrand enterró vivo a Roberto Moritán: "A nadie le importa si fuiste funcionario"

En ese momento, Roberto intentó defenderse asegurando que, al ser funcionario, su responsabilidad estaba en otro lugar. "Mi responsabilidad como funcionario público es responder a lo que tiene que ver con mi compromiso, con quién me votó, con quién me eligió", dijo, intentando desviar la atención hacia su carrera política. Pero Mirtha no cedió: "A nadie le importa si fuiste funcionario público. A la gente le importaba más que fueras el marido de Pampita", replicó con firmeza.

La conversación continuó en un clima cada vez más hostil, con Moritán mostrando signos de incomodidad. "Yo le escuché decir a Pampita que estuvo en la cama sin ver a nadie durante varios días, que por lo mal que le había caído tu actitud, ¿no? Ella descubrió un llamado tuyo en tu teléfono", añadió Mirtha, golpeando donde más dolía. A lo que Moritán, visiblemente molesto, respondió: "No". Sin embargo, Mirtha no se dio por vencida y volvió a hacerle la misma pregunta, generando una tensión palpable en el estudio. "¿Lo negás?", insistió.

Mirtha Legrand pone a Moritán en una situación incómoda

No obstante, lo que desató la verdadera tormenta fue cuando la conductora tocó un tema aún más delicado. "Vos fuiste a Santa Bárbara, el country, estuviste una tarde o 24 horas, y cuando Pampita vio cómo vos la dejaste, se puso a llorar, se tiró al suelo y se puso a llorar", afirmó, lo que provocó una reacción inmediata de Moritán.

"No es cierto. Si existió ese evento, yo no tengo nada que ver. Si estás instalando que tengo cosas extrañas, que estuve en fiestas sadomasoquistas, estás siendo muy injusta. Me estás tratando mal, hay un tono que no me agrada. En un tono hostil y te voy a pedir que lo bajemos un poco", culminó Moritán. "No es cierto. Si existió ese evento, yo no tengo nada que ver. Si estás instalando que tengo cosas extrañas, que estuve en fiestas sadomasoquistas, estás siendo muy injusta. Me estás tratando mal, hay un tono que no me agrada. En un tono hostil y te voy a pedir que lo bajemos un poco", culminó Moritán.

En ese momento, el tono del intercambio alcanzó su punto máximo de tensión, y aunque Mirtha intentó seguir con sus cuestionamientos, la atmósfera en el estudio ya estaba completamente cargada. Aquel ida y vuelta dejó en claro que la separación entre Roberto García Moritán y Pampita no es solo un tema de pareja, sino que también involucra intereses políticos, mediáticos y, por supuesto, las emociones de quienes están en el centro de la tormenta.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MartinGR/status/1870679209372500394?t=vOshbRL1BKG4ijaqRAYAHg&s=03&partner=&hide_thread=false Este video va directo al museo de la televisión con el epígrafe: «El día que Mirtha Legrand atendió al exmarido de Pampita (2024)» pic.twitter.com/Cg6G2RJkad — La Mar (@MartinGR) December 22, 2024

En conclusión, lo que sucedió ese sábado 21 de diciembre en la mesa de Mirtha Legrand no fue solo un enfrentamiento entre un ex político y una conductora. Fue un cruce de versiones, de intereses y de percepciones, en el que Mirtha Legrand, como siempre, no dejó de exponer las verdades más incómodas. Y como suele suceder con este tipo de escándalos, es probable que las repercusiones sigan resonando mucho después de que se apaguen las cámaras.

