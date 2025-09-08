En la noche del domingo (07/09) durante los resultados de las elecciones de Buenos Aires, Telefe no emitió La Voz Argentina sino que lanzó el debut de Ferné con Grego, un ciclo de entrevistas, que en esta ocasión contó con la presencia de Wanda Nara, que paralelamente se transmitió tanto vía streaming como también así por la pantalla chica.
¡LO DIJO!
Wanda Nara reveló cuál es su estrategia para estar en boca de todos
En medio de una entrevista que dio en Telefe, Wanda Nara confesó que utiliza las plataformas digitales a su favor cuando pretende hacer pública una situación.
Si bien ya habían compartido un adelanto de la nota en la que recordó la insólita frase de Mauro Icardi en medio de su separación en esta ocasión salió completo el diálogo protagonizado por el conductor Grego Rosello y su invitada, y uno de los momentos de la entrevista no pasó desapercibido. Es que la empresaria reconoció que usa las redes sociales para sun conveniencia y además evalúa cuánto le puedo servir que un escándalo se haga viral.
"Hay muchas cosas que me pasan espontáneas porque es mi personalidad, creo que soy una persona muy divertida y nada, la paso bien y vivo la vida como, no sé, normal", comenzó explicando y agregó: "O sea, no soy careta. Eso es lo que me parece que ven en mí. Uso mucho filtro en Instagram, pero no tengo filtro en nada, en la vida".
Fue en ese entonces que el comunicador decidió poner un freno para preguntarle sin rodeos: "¿Vos posteas sabiando: 'Che esto va a generar quilombo?'". A lo que la entrevistada contestó tajante y sin dudarlo: "Y sí, sí". De esa manera, dejó en claro que las redes sociales son factor importante a la hora ya sea de publicitar un producto como también así fagocitar una pelea.
Wanda Nara y Verónica Lozano anunciaron los nuevos participantes de MasterChef Celebrity
Una nueva temporada de MasterChef Celebrity está a punto de comenzar y Wanda Nara, que seguirá conduciéndolo, y su colega Verónica Lozano llevaron adelante el ciclo especial Se encienden las hornallaspara dar a conocer quiénes formarán parte del reality culinario.
Fue al término del partido en el que Argentina venció por 3 a 0 a Venezuela por las Eliminatorias que en Telefe pusieron al aire el programa que develó los nombres.
Quienes serán parte son: Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Luis Ventura, Sofi Martínez, La Joaqui, Diego Schwartzman, Momi Giardina, Maxi López, Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Jorge "Roña" Castro, Ian Lucas, Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín “Cachete” Sierra y Claudio “Turco” Husain.
Además, para la sorpresa de los televidentes la conductora de Cortá por Lozano comentó que próximamente se darán a conocer los últimos cuatro participantes que también competirán con el fin de plocamarse ganadores del reconocido ciclo televisivo.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros
Tamara Pettinato celebraba su programa hasta que apareció Yanina Latorre: "Ella iba a Olivos con..."
Teniente General Juan Martìn Paleo: "Petri encarna un relato payasesco"
Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad
El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos