Wanda Nara reveló cuál es su estrategia para estar en boca de todos

Wanda Nara y Verónica Lozano anunciaron los nuevos participantes de MasterChef Celebrity

Una nueva temporada de MasterChef Celebrity está a punto de comenzar y Wanda Nara, que seguirá conduciéndolo, y su colega Verónica Lozano llevaron adelante el ciclo especial Se encienden las hornallaspara dar a conocer quiénes formarán parte del reality culinario.

Fue al término del partido en el que Argentina venció por 3 a 0 a Venezuela por las Eliminatorias que en Telefe pusieron al aire el programa que develó los nombres.

Quienes serán parte son: Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Luis Ventura, Sofi Martínez, La Joaqui, Diego Schwartzman, Momi Giardina, Maxi López, Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Jorge "Roña" Castro, Ian Lucas, Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín “Cachete” Sierra y Claudio “Turco” Husain.

Además, para la sorpresa de los televidentes la conductora de Cortá por Lozano comentó que próximamente se darán a conocer los últimos cuatro participantes que también competirán con el fin de plocamarse ganadores del reconocido ciclo televisivo.

