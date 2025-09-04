Hace algunos días Peter Lanzani generó repercusión rápidamente luego de dar una entrevista para Infobae en la que reconoció que le dolían las críticas que le solían hacer por su apariencia física por lucir barba y cabello largo. "¿Duele el prejuicio sobre tu imagen?", preguntó sin rodeos el periodista a lo que contestó sin dudar: "Sí, claro que duele".
¡ES OTRO!
Peter Lanzani sorprendió a sus fanáticos al cambiar su look tras ser tildado de "linyera"
El actor Peter Lanzani pasó acudió al peluquero y se cortó el pelo luego de que hiciera público su malestar por las críticas recibidas por su aspecto físico.
Sin embargo, finalmente, cambió de opinión y finalmente cambió su aspecto. Es que pasó por la peluquería y se cortó la cabellera de manera contundente para realizar el protagónico de la obra teatral "El Emperador de Gynt" en el Teatro Broadway, donde interpreta nada menos que a 14 personajes distintos.
Las imágenes rápidamente se volvieron virales en las redes sociales y generó debate entre los cibernautas. Si bien una gran parte apoyó el cambio también hubo quienes lo criticaron por cómo se cortó la melena y como era de esperar los memes no se hicieron esperar.
Peter Lanzani personificará a Luca Prodan
Varias son las bandas de rock nacionales que han marcado un antecedente en la cultura nacional de la música y Sumo sin dudas forma parte del selecto grupo que es más escuchado no solo por los argentinos sino que también por gran parte de latinoamericanos.
Es por ese motivo que Peter Lanzani decidió protagonizar y codirigir una película biográfica de Luca Prodan, líder del grupo musical que estuvo conformado por Germán Daffunchio, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Alberto Troglio y Roberto Pettinato.
La película se centrará en el cantante de origen italiano, desde su infancia en Roma y adolescencia punk en Londres, hasta su llegada a Argentina.
Además, es preciso destacar que el filme contará con la producción de Armando Bo y Luis Ortega y se espera que su rodaje inicio en 2025.
