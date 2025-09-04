Peter Lanzani sorprendió a sus fanáticos al cambiar su look tras ser tildado de "linyera"



Peter Lanzani personificará a Luca Prodan

Varias son las bandas de rock nacionales que han marcado un antecedente en la cultura nacional de la música y Sumo sin dudas forma parte del selecto grupo que es más escuchado no solo por los argentinos sino que también por gran parte de latinoamericanos.

Es por ese motivo que Peter Lanzani decidió protagonizar y codirigir una película biográfica de Luca Prodan, líder del grupo musical que estuvo conformado por Germán Daffunchio, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Alberto Troglio y Roberto Pettinato.

La película se centrará en el cantante de origen italiano, desde su infancia en Roma y adolescencia punk en Londres, hasta su llegada a Argentina.

Además, es preciso destacar que el filme contará con la producción de Armando Bo y Luis Ortega y se espera que su rodaje inicio en 2025.

-----------------------------

