Wall Street frente a su dilema: celebrar la IA o temerle (el caso Citrini Research)

Citrini planteó que la inteligencia artificial podría reducir la “prima” histórica de la inteligencia humana como insumo escaso.

Traducción financiera: si el trabajo de conocimiento deja de ser diferencial, muchas valuaciones quedan en discusión.

El informe sugiere un escenario donde herramientas de IA permiten recortes masivos en empleo administrativo, lo que desencadena contagio financiero. No como shock inmediato, sino como erosión acelerada del modelo que sostuvo durante años a buena parte del mercado.

Las caídas no fueron simbólicas

Las acciones de Datadog, CrowdStrike y Zscaler cayeron más de 9%.

IBM perdió 13%, su peor jornada desde el año 2000.

Firmas financieras como American Express, KKR y Blackstone también retrocedieron con fuerza.

No se trató solo de empresas tecnológicas.

El informe señalaba una “cadena larga de apuestas correlacionadas” sobre el crecimiento del trabajo de cuello blanco.

Si ese crecimiento se interrumpe, el impacto atraviesa software, crédito privado, procesadores de pagos y gestión patrimonial.

El mercado actuó como si esa cadena fuera real.

El efecto DoorDash y el comercio “agéntico”

Entre las empresas mencionadas estaba DoorDash, que cayó 6,6%.

La tesis: aplicaciones que monetizan fricción interpersonal podrían ser reconfiguradas por agentes de IA capaces de coordinar oferta y demanda con menor costo humano.

La respuesta pública de su cofundador fue clara: la industria tendrá que adaptarse porque “el suelo está cambiando bajo nuestros pies”.

Esa frase resume el momento.

wall street.jpg La industria tendrá que adaptarse porque “el suelo está cambiando bajo nuestros pies”.

IA + aranceles: el doble disparador

La jornada no estuvo impulsada únicamente por el informe. El anuncio del presidente Donald Trump de elevar al 15% un nuevo arancel global agregó incertidumbre comercial.

Pero el dato comercial por sí solo difícilmente explica la magnitud de la reacción en empresas vinculadas directamente a la economía digital.

Lo que amplificó la volatilidad fue el contexto: un mercado ya sensible a la idea de que la IA no solo mejora la productividad, sino que altera la base misma sobre la cual se proyectan ingresos futuros.

Más que pánico, una señal

Los bonos subieron, el rendimiento del Tesoro a 10 años cayó a 4,026%, y el oro avanzó casi 3%. La rotación hacia activos defensivos fue inmediata.

No porque el escenario de Citrini sea inevitable.

Sino porque puso en palabras una ansiedad latente.

Wall Street no está temiendo que la IA fracase.

Está empezando a temer que funcione demasiado rápido.

Y en un mercado construido sobre expectativas de crecimiento sostenido del trabajo administrativo y del software que lo soporta, la velocidad puede ser más desestabilizadora que la disrupción misma.

Un informe hipotético no debería mover 800 puntos.

Pero cuando una narrativa conecta con una vulnerabilidad estructural, alcanza.

